अहान पांडे की बहन अलाना दूसरी बार बनने वाली हैं मां, वीडियो शेयर कर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Alanna Panday Expecting Second Child: 'सैयारा' फेम एक्टर अहान पांडे की बहन अलाना पांडे ने वीडियो शेयर कर गुड न्यूज दी है. दरअसल, वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

अलाना पांडे ने फैंस को गुडन्यूज दी है.

बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे की बहन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे (Alanna Panday) ने फैंस को खुशखबरी सुनाई है. दरअसल, वह दूसरी बार मां बनने वाली है. अलाना पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं. इसके बाद उनके फैंस और सेलिब्रिटीज उन्हें बधाई दे रहे हैं. बताते चलें कि अलाना पांडे साल 2023 में बॉयफ्रेंड आइवर मैक्रे के साथ शादी की थी. दोनों की शादी के फोटोज और वीडियो काफी वायरल हुए थे और ये वेडिंग काफी चर्चा में रही थी. अलाना पांडे और आइवर मैक्रे का एक बेटा है.

अलाना पांडे को बधाई दे रहे सिलेब्स

अलाना पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने पति आइवर मैक्रे और बेटे रिवर के साथ नजर आ रही हैं. वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं. अलाना पांडे ने फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस पहनी हुई थी. उन्होंने बालों को पोनीटेल स्टाइल में बनाया हुआ था. अलाना पांडे ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, प्यार करने के लिए एक और सदस्य. अलाना पांडे का वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. अनन्या पांडे, भावना पांडे, अनुषा दांडेकर, लारा दत्ता, कृष्णा श्रॉफ, करण सिंह ग्रोवर समेत कई सेलिब्रिटीज ने बधाई दी है.

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अलाना पांडे का फैमिली बैकग्राउंड

अलाना पांडे के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे और भाभी डिएन पांडे की बेटी हैं. अलाना पांडे के भाई अहान पांडे और कजिन अनन्या पांडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. अलाना पांडे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ ही यूट्यूबर हैं और वेब सीरीज 'द ट्राइब' में नजर आ चुकी हैं.

अलाना पांडे और आइवर मैक्रे 2023 में की थी शादी

गौरतलब है कि अलाना पांडे और आइवर मैक्रे ने साल 2023 में शादी की थी. दोनों साल 2024 में बेटे के पेरेंट्स बने थे. अलाना पांडे और आइवर मैक्रे शादी से पहले दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे. दोनों अपने रोमांटिक फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते थे. अलाना पांडे का ग्लैमरस अंदाज लोगों का ध्यान खींचता है. अलाना पांडे और आइवर मैक्रे लॉस एंजिल्स में रहते हैं. आइवर मैक्रे अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर और फोटोग्राफर हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.