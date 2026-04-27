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'हमजा अली मजारी' या 'अलाउद्दीन खिलजी', कौन सा रोल था ज्यादा चैलेंजिंग? रणवीर सिंह के इस करीबी ने किया खुलासा

Alauddin Khilji Or Hamza Ali Mazari: रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजारी या अलाउद्दीन खिलजी की काफी तारीफ होती है. आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन सा किरदार निभाना ज्यादा चुनौती भरा रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 27, 2026 10:25 PM IST

'हमजा अली मजारी' या 'अलाउद्दीन खिलजी', कौन सा रोल था ज्यादा चैलेंजिंग? रणवीर सिंह के इस करीबी ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने फिल्मों में ये दो किरदार निभाए हैं.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों के बीच छाए हुए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' और इसके पहले पार्ट यानी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी का किरदार निभाया है. हमजा अली मजारी भारत का जासूस होता है जो पाकिस्तान जाकर देश के लिए काम करता है. दोनों फिल्मों ने रणवीर सिंह ने बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया है. उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे किरदार निभाए हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे. इनमें से एक किरदार अलाउद्दीन खिलजी का है जो रणवीर सिंह ने फिल्म पद्मावत में किया था. आइए जानते हैं कि एक्टर के लिए हमजा अली मजारी और फिल्म 'पद्मावत' के अलाउद्दीन खिलजी में कौन सा रोल करना ज्यादा चैलेंजिंग था. इसका खुलासा रणवीर सिंह के एक करीबी ने किया है.

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रणवीर सिंह के बिजनेस पार्टनर ने किया खुलासा

रणवीर सिंह के बिजनेस पार्टनर निकुंज बियानी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक्टर ने खुद स्वीकार किया था की हमजा अली मजारी का किरदार अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा चैलेंजिंग था. निकुंज बियानी ने बताया कि उन्होंने पहले दिन फिल्म का पहला शो देखा और उन्हें ये काफी अच्छी लगी. उन्होंने कहा, 'धुरंधर 2 मेरे लिए अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है. मैंने एक बार रणवीर सिंह से पूछा था कि वो खिलजी जैसा मुश्किल रोल फिर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये किरदार उससे भी ज्यादा कठिन था. इसमें उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और खुद को पूरी तरह झोंकना पड़ा.'

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रणवीर सिंह ने फिल्म 'पद्मावत' के लिए किया था ये काम

रणवीर सिंह ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म 'पद्मावत' के लिए उन्होंने खुद को कई दिनों कमरे में बंद कर लिया था. उन्होंने लोगों से बात करना बंद करके खुद को किरदार में पूरी तरह घुसने की कोशिश कर रहे थे. एक्टर ने कहा था, 'मैंने 21 दिन तक खुद को अपने गोरेगांव वाले घर में बंद रखा. मैं पूरी तरह अकेला हो गया था क्योंकि खिलजी जैसे इंसान से खुद को कनेक्ट नहीं कर पार रहा था. उसके लालच, चालाकी और सोच को समझने के लिए मुझे अपने अंदर के अंधेरे हिस्से तक जाना पड़ा. मुझे अपने अंदर दबी हुई चीजों को बाहर निकालना पड़ा, जो आसान नहीं था. मुझे पता था कि मुझे बहुत गहरे और अंधेरे में जाना पड़ेगा और वो मेरे लिए नुकसानदायक भी हो सकता था और सच में ऐसा हुआ भी था.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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