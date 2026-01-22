ENG हिन्दी
Border 2 में इस एक्टर ने किया पाकिस्तानी सिपाही का रोल, Sunny Deol को दी जबरदस्त टक्कर

Pakistani soldier In Border 2: फिल्म 'बॉर्डर 2' की हर तरफ चर्चा हो रही है. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है. आइए जानते हैं कि फिल्म में सनी देओल को टक्कर देने वाला पाकिस्तानी सिपाही कौन है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 22, 2026 6:16 PM IST

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी स्टारर 'बॉर्डर 2' (Border 2) के रिलीज होने में अब दिन का भी समय नहीं बचा है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा और इसको देखने का इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग में जमकर टिकट बिक्री हो रही है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से लोगों में ज्यादा ही एक्साइटेमेंट देखने को मिल रहा है. सनी देओल के तमाम चाहने वाले फैंस उनको एक बार फिर बड़े पर्दे पर दहाड़ते हुए देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले हम आपको बताएंगे की सनी देओल से टक्कर लेने वाले पाकिस्तान सिपाही का रोल किस एक्टर ने किया है. बताते चलें कि फिल्म के ट्रेलर के पहले सीन में दिखाया जाता है कि पड़ोसी देश का ये सिपाही सनी देओल की तरफ पाकिस्तानी टैंक को मोड़ देता है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' तो अभी रिलीज नहीं हुई लेकिन कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. सबसे पहले तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गया था. 15 जनवरी को रिलीज हुए फिल्म 'बॉर्डर 2' 65 मिलियन लोग देख चुके हैं. इस फिल्म के ट्रेलर के पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक पाकिस्तानी आर्मी का सैनिक सनी देओल के किरदार की तरफ अपने देश का टैंक मोड़ देता है और फायर करने का आदेश देता है. इसके बाद से लोगों के जेहन में एस सवाल आया है कि इस पाकिस्तानी सिपाही का रोल किसने किया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में पाकिस्तानी सिपाही का रोल करने वाले एक्टर का नाम अली हसन तुराबी है. वह इंडियन टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं. अली हसन तुराबी ने 'राजा की आएगी बारात', 'नागिन', 'महाभारत', 'सपने सुहाने लड़कपन के', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'आहट', 'ससुराल सिमर का', 'सीआईडी', 'सावधान इंडिया' जैसे शोज में काम किया है. टीवी एक्टर बीते 25 साल से एक्टिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. अली हसन तुराबी ने फिल्म' बॉर्डर 2' से पहले 'गज गामिनी', 'कृष्णा कॉटेज' और 'फॉरबिडन लव' जैसी मूवीज में काम किया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को होगी रिलीज

जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' को अनुराग ने डायरेक्ट किया है. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है. हालांकि, फिल्म से जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता जुड़ी हुई हैं. अब इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार किया जा रहा है, जो 23 जनवरी यानी आने वाले शुक्रवार को खत्म होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

