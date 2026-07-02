Alpha Advance Booking: थिएटर्स में आने से पहले ही आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने मचाया गदर, ओपनिंग डे पर होगा बंपर कलेक्शन!

Alpha Advance Booking: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' को रिलीज होने में बस एक दिन और बचा है. वहीं, इसके पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, जिसकी रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है. आइए जानते हैं रिलीज से पहले फिल्म ने कितने का कलेक्शन कर लिया है.

रिलीज से पहले ही Alpha का गदर

Alpha Advance Booking Report: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मच-अवेटेड स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' (Alpha) इस शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 को थिएटर्स में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. यशराज फिल्म्स (YRF) के मशहूर स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. वहीं रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि रिलीज से पहले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार पकड़ ली है.

'अल्फा' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'अल्फा' ने भारत में अपने पहले दिन के लिए 10,293 हिंदी (2D) शोज से लगभग 41.05 लाख की कमाई कर ली है. वहीं, अगर ब्लॉक्ड सीट्स को भी जोड़ दिया जाए, तो फिल्म की पहले दिन की अनुमानित एडवांस बुकिंग करीब 1.52 करोड़ तक पहुंच गई है. वहीं अगर कमाई के मेन मार्केट्स की बात करें, तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे आगे है, जहां ब्लॉक्ड सीट्स के साथ 34.76 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. इसके ठीक बाद दिल्ली का नंबर है, जहां से 34.35 लाख का कलेक्शन हुआ है, जबकि गुजरात से 10.66 लाख की प्री-रिलीज कमाई दर्ज की गई है.

इतने करोड़ के कलेक्शन से कर सकती है ओपनिंग

सैकनिल्क के मौजूदा ट्रेंड्स और शुरुआती अनुमानों के हिसाब से देखा जाए तो, 'अल्फा' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 7 से 8 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. एक बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म के लिहाज से यह शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर लग रही है, लेकिन स्पॉट बुकिंग (थिएटर जाकर तुरंत टिकट लेना) से इस आंकड़े में बड़ा उछाल आ सकता है. इसके अलावा, अगर दर्शकों के रिव्यूज पॉजिटिव रहे, तो फिल्म उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकती है. अब वीकेंड का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 'अल्फा' पहले दिन डबल डिजिट का आंकड़ा छू पाएगी?

YRF स्पाई यूनिवर्स के लिए क्यों खास है 'अल्फा'?

'अल्फा' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी एक्शन फिल्म है, जिसकी कमान पूरी तरह से महिला किरदारों आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) के हाथ में है. इससे पहले इस यूनिवर्स ने 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर' और 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिन्हें सलमान खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स ने लीड किया था.

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर यह फिल्म ऐसे समय पर सिनेमाघरों में आ रही है, जब इससे पहले आई 'वॉर 2' के उम्मीद से कम प्रदर्शन के कारण इस सफल स्पाई फ्रेंचाइजी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी. ऐसे में 'अल्फा' पर बड़ी जिम्मेदारी है. राहत की बात यह है कि इस वीकेंड पर हिंदी बेल्ट में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, इसे सिर्फ बच्चों की एनिमेटेड फिल्म 'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स' से थोड़ी-बहुत टक्कर मिल सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…