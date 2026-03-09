ENG हिन्दी
Alpha Release Date: Alia Bhatt की 'अल्फा' पर मंडराया संकट? जानें किस दिन फिल्म के लिए खुलेगा थिएटर्स का ताला

Alpha: आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' पिछले काफी समय से अपनी रिलीज डेट को लेकर चर्चा में हैं. स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी की डेट कई बार बदल चुकी हैं. हालांकि, अब मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 9, 2026 12:28 PM IST

कब रिलीज होगी 'अल्फा'?

Alpha Release Date: यश राज की स्पाई यूनिवर्स और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' (Alpha) पिछले काफी समय से अपनी रिलीज डेट को लेकर चर्चा में बनी हुई है. आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, अनिल कपूर (Anil Kapoor) और बॉबी देओल (Bobby Deol) स्टारर इस मूवी को लेकर हाल ही में चर्चा थी कि, ये थिएटर्स की बजाय सीधे ओटीटी (OTT) पर रिलीज होगी है. इसी बीच बीच मेकर्स ने 'अल्फा' (Alpha Release Date) को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है.

Alpha पर आया बड़ा अपडेट

यशराज फिल्म के बैनर तले बन रही आलिया भट्ट स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पहले यह फिल्म 2025 में आने वाली थी, फिर इसे खिसकाकर अप्रैल 2026 किया गया और उसके बाद अब इसकी नई रिलीज डेट सामने आई है. इस बीच ऐसी खबरें भी उड़ी थी कि फिल्म शायद थिएटर्स के बजाय सीधे ओटीटी पर रिलीज होंगी, लेकिन अब मेकर्स ने इन तमाम अफवाहों पर लगाम लगा दी है और 'अल्फा' की नई ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है.

कब रिलीज होगी Alpha?

मेकर्स द्वारा जारी की गई लेटेस्ट डेट के मुताबिक, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शर्वरी वाघ स्टारर ये फिल्म (Kab Release Hogi Alpha?) अब 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मूवी की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुद इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'अल्फा 10.07.2026, (Alpha Release Date) सिनेमाघरों में मिलते हैं.'

View this post on Instagram

A post shared by Alia Bhatt ? (@aliaabhatt)

क्यों खास है Alpha?

'द रेलवे मैन' जैसी शानदार वेब सीरीज के लिए जाने जाने वाले डायरेक्टर शिव रवैल के डायरेक्शन में बन रही 'अल्फा' को लेकर फैंस के बीच काफी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली 'फीमेल स्पाई' फिल्म है. अगर आपको याद हो कि, फिल्म 'वॉर 2' के एंड-क्रेडिट सीन में बॉबी देओल की एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी, जिसने इस फिल्म को लेकर सस्पेंस और बढ़ दिया था. हालांकि, अब जल्द ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Alpha से पहले इस फिल्म में गदर मचाएंगी Alia

आपको बता दें कि, आलिया भट्ट 'अल्फा' से पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी. इस मूवी में एक्ट्रेस के साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी दिखाई देखें. मालूम हो कि, ये मूवी 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
