Alpha के सेट पर Alia Bhatt से हुआ भयंकर झगड़ा? अफवाहों पर लॉर्ड बॉबी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'लोग इतने वेल्ले हैं'

Alia Bhatt इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म Alpha को लेकर सुर्खियों में बनी हुईं हैं. इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं, कि 'अल्फा' के सेट पर बॉबी देओल संग उनका भयंकर झगड़ा हुआ है. इसपर अब एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.

क्या सच में हुआ था बॉबी देओल और आलिया भट्ट का झगड़ा?

Bobby Deol Reacted on Fight With Alia Bhatt: बॉबी देओल (Bobby Deol) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों यशराज फिल्म्स की अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' (Alpha) में काम कर रहे हैं और हाल ही में दोनों के बीच भयकंर झगड़े की खबर सामने आई थी. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि, सेट पर आलिया और बॉबी के बीच बहस (Bobby Deol Fight With Alia Bhatt) हो गई. हालांकि इन तमाम खबरों पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है और इन अफवाहों को फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि, 'जब पहली बार मैंने ये खबर सुनी थी तब मैं खुद भी हैरान रह गया था.'

Alia Bhatt संग झगड़े पर बॉबी देओल का करारा जवाब

दरअसल, बॉबी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंदर' को लेकर चर्चा में है. एक्टर मूवी के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और इसी दौरान वो 'आप की अदालत' शो में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी मूवी के साथ-साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की. वहीं जब उनसे पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही 'अल्फा' की शूटिंग के दौरान बॉबी और आलिया के बीच अनबन की खबरों की सच्चाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया. एक्टर ने कहा कि, इन बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने आलिया के काम और उनके प्रोफेशनल अंदाज की जमकर तारीफ की.

'लोग इतने वेल्ले हैं कि...'

बॉबी देओल ने बताया कि, 'मुझे भी एक दोस्त ने भेजा उस अफवाह का स्क्रीनशॉट. मैं भी हैरान हो गया, लोग इतने वेल्ले हैं कि कुछ भी लिखके बना देते हैं. आलिया भट्ट एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बेहद प्रोफेशनल हैं. वह बहुत कड़ी मेहनत करती हैं. अपने सभी फाइट सीन्स के लिए आलिया पूरी तरह तैयार थीं. तो मुझे समझ नहीं आया कि, किसने क्या सोचकर ये सब अफवाहें लिख दीं. मैं अब हर किसी के पास जाकर सफाई तो नहीं दे सकता. इसलिए यह सच नहीं है. लोग इंस्टाग्राम से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन वहां 90 परसेंट कहानियां सही नहीं होती हैं.'

फीमेल लीड्स के हाथों में है फिल्म की कमान

आपको बता दें कि, 'अल्फा' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी और मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फ्रेंचाइजी की यह पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी कमान पूरी तरह से फीमेल लीड्स के हाथ में है. फिल्म में आलिया भट्ट औ शरवरी मेन लीड रोल में हैं, वहीं बॉबी देओल और अनिल कपूर भी फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी Alpha?

वहीं अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो अब तक इसकी रिलीज डेट में कई बार बदलाव हो चुके हैं. पहले यह फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी, फिर ये अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज दस्तक देने वाली थी. वहीं अब खबर है ये आलिया भट्ट स्टारर 'अल्फा' (Alpha) 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. वहीं बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' (Bandar) 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…