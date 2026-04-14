आलिया भट्ट और रणबीर सिंह ने बर्फीली वादियों में सेलिब्रेट की वेडिंग एनिवर्सरी, एक्ट्रेस ने लिखा- 'तू साथ है तो दिन रात है'

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Wedding Anniversary: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी शादी की चौथी सालगिरह मना रहे हैं. एक्ट्रेस ने पति के साथ की प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आज यानी 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी सालगिरह मना रहे हैं. इस कपल को फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्तों के अलावा फैंस बधाई दे रहे हैं. इसी बीच आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वह अपने पति रणबीर कपूर के साथ नजर आ रही हैं. ये कपल बर्फीली वादियों में वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. हालांकि, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वह किस जगह पर पर हैं. बताते चलें कि इस कपल ने काफी समय तक डेटिंग करने के बाद साल 2022 में शादी की थी.

आलिया भट्ट ने शेयर किया पोस्ट

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरों को शेयर किया है. इसमें से कई फोटोज में वह पति रणबीर कपूर के साथ बर्फीली वादियों में एंजॉय करते नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'कभी हवा तैरते हुए तो कभी जमीन पर गिरते-पड़ते, कभी साथ चलते हुए, तो कभी ढेर सारी बातें करते हुए हमने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना लिया है. कम शब्दों में कहें तो तू साथ है तो दिन रात है.' आलिया भट्ट की इस पोस्ट पर कई सेलिब्रेटीज ने कमेंट किए हैं. इस कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की वेकेशन की झलकियां फैंस को काफी पसंद आ रही है.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा. नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' बड़े स्तर पर बनाई जा रही है. इस फिल्म के अलावा रणबीर कपूर 'लव एंड वॉर' में काम करते नजर आएंगे. वहीं, आलिया भट्ट की पाइपलाइन में 'लव एंड वॉर' और 'अल्फा' जैसी मूवीज हैं. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को फिल्म 'लव एंड वॉर' में एक साथ देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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