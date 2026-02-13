ENG हिन्दी
फिल्म Alpha के सेट पर बॉबी देओल से भिड़ीं Alia Bhatt, सेट पर सबके सामने हुआ खूब ड्रामा; बचाव के लिए कौन आया?

Alia Bhatt Fight With Bobby Deol: फिल्म अल्फा के सेट से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है. दावा है कि आलिया भट्ट और बॉबी देओव की लड़ाई

By: Kavita  |  Published: February 13, 2026 1:10 PM IST

फिल्म Alpha के सेट पर बॉबी देओल से भिड़ीं Alia Bhatt, सेट पर सबके सामने हुआ खूब ड्रामा; बचाव के लिए कौन आया?

Alia Bhatt Fight With Bobby Deol: एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा अपडेट नहीं आए, लेकिन अपनी स्टारकास्ट की वजह से फिल्म अल्फा दर्शकों के बीच चर्चा में बनी हुई है. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में आलिया एक्शन करती नजर आएंगी, लेकिन इस एक्शन वाली फिल्म के सेट पर भी काफी बवाल हो रहे हैं. अल्फा के सेट से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच बहस का खुलासा हुआ है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

आलिया भट्ट और बॉबी देओल में हुई लड़ाई

दावा किया जा रहा है कि फिल्म अल्फा के सेट पर किसी वजह से आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और बॉबी देओल (Bobby Deol) के बीच काफी बहस हुई है, जिस वजह से सेट का माहौल तक खराब हो गया. 123 Telugu की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के एक सीन को लेकर आलिया बॉबी देओल से भिड़ गईं. दावा या जा रहा है कि आलिया फिल्म के एक सीन में बदलाव करवाना चाहती थीं. उन्हें उस सीन में बदलाव की जरूरत लग रही थी लेकिन बॉबी देओल उस चीज के लिए तैयार नहीं थे. इस वजह से दोनों ही अपनी बाद पर अड़े रहे हैं और दोनों में बहस हो गई. इस छोटी सी बात पर काफी तमाशा हुआ और आखिर में दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया. इस घटना से सेट का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.

किसने की आलिया भट्ट बॉबी देओल की लड़ाई खत्म

इस घटना के बाद आलिया भट्ट और बॉबी देओल की सुलह करवाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को बीच में आना पड़ा. उन्होंने ही दोनों एक्टर्स के बीच पहले बात करवाई और फिर शूटिंग को पूरा करवाया. हालांकि, अब तक मेकर्स की तरफ से इस विवाद पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

कब रिलीज होगी फिल्म

आलिया भट्ट और बॉबी देओल की फिल्म अल्फा सिनेमाघरों में 17 अप्रैल को रिलीज होगी. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म सीधा ओटीटी पर रिलीज हो सकती है लेकिन अब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
