BAFTA 2026: विदेशी धरती पर दिखा देसी स्वैग! Alia Bhatt ने हिंदी में दी अवार्ड प्रेजेंट स्पीच, Video देख फैंस का सीना हुआ चौड़ा

BAFTA 2026 में बतौर रिप्रेजेंटेटर शामिल हुईं बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट ने स्टेज पर आते ही इग्लिंश की बजाय हिंदी में बात करना शुरू किया, जिसे देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है. उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 23, 2026 11:16 AM IST

आलिया भट्ट ने 'बाफ्टा 2026' में हिंदी स्पीच से जीता फैंस का दिल

Alia Bhatt Viral Video At BAFTA 2026: ब्रिटेन का ऑस्कर कहे जाने वाले बाफ्टा अवार्ड्स शो के 79वें संस्करण का 22 फरवरी 2026 (BAFTA 2026) को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजन किया गया था. इस शो में दुनियाभर के सितारों ने शिरकत की, जिसमें देश से विदेश तक की फिल्मों और टीवी सीरीज को अलग-अलग केटेगरी के पुरस्कारों से नवाजा गया. वहीं इस अवॉर्ड इवेंट में बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बतौर रिप्रेजेंटेटर शामिल हुईं. उन्होंने 'Best Film Not in The English Language' (गैर-अंग्रेजी फिल्म) कैटेगरी का अवॉर्ड प्रेजेंट किया. लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस स्टेज पर आईं और उन्होंने जिस तरह अपनी बात की शुरुआत की उसने वहां मौजूद लोगों का ही नहीं बल्कि उनके फैंस का भी दिल जीत लिया. एक्ट्रेस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Alia Bhatt BAFTA 2026 Viral Video) हो रहा है.

Alia Bhatt ने स्टेज पर क्या कहा?

बाफ्टा 2026 अवॉर्ड इवेंट से आलिया भट्ट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक्ट्रेस स्टेज पर अपनी बात को हिंदी में कहते हुए नजर आ रही हैं. 'लव एंड वॉर' एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, 'नमस्कार! अगला अवॉर्ड एक ऐसी फिल्म के लिए है, जो अंग्रेजी में नहीं है.' एक्ट्रेस ने ग्लोबल स्टेज बाफ्टा 2026 पर अपनी हिंदी स्पीच से हर किसी को हैरान कर दिया. हालांकि, इसके तुरंत बाद ही वो इवेंट में मौजूद विदेशी मेहमानों को समझाते हुए कहा, 'अभी सबटाइटल्स मत ढूंढने लगियेगा.'

BAFTA 2026 से वायरल हुआ आलिया का Video

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं बस हिंदी में यह कह रही थी कि, अगला अवॉर्ड उस फिल्म के लिए है, जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है. क्योंकि फिल्में तो ढेर सारी अलग-अलग भाषाों में बोलती हैं, लेकिन हम हमेशा जिस चीज की तारीफ करते हैं वो है सिनेमा की भाषा और वो भाषा हम सब बखूबी जानते, समझते और बोलते हैं.' इसके बाद एक्ट्रेस विनर के नाम की अनाउंसमेंट करती हैं, लेकिन उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उनके फैंस का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है.

आलिया भट्ट के BAFTA स्पीच पर क्या बोले फैंस?

आलिया भट्ट की इस अदा को खूब पसंद किया जा रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बाफ्टा जैसे इंटरनेशनल स्टेज पर हिंदी बोलकर आलिया ने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है.' दूसरे ने लिखा, 'हमें तुम पर गर्व है आलिया.' एक अन्य ने लिखा, 'आलिया भट्ट भारती की क्वीन हैं.' तो वहीं कईयो ने एक्ट्रेस के लुक की खूब तारीफ की. कुल मिलाकर एक्ट्रेस का लुक और उनका ग्लोबल स्टेज पर अपनी मातृ भाषा का इस्तेमाल करना लोगों को काफी पंसद आ रहा है.

Alia Bhatt का BAFTA 2026 लुक

आपको बता दें कि, बाफ्टा 2026 के रेड कार्पेट पर आलिया किसी हॉलीवुड आइकॉन की तरह चमक रही थी. इस इवेंट के लिए एक्ट्रेस ने सिल्वर कलर का कस्टम गुच्ची गाउन चुना था, जिसके साथ उन्होंने एक व्हाइट स्टोल भी कैरी किया था. आलिया के इस लुक की तुलना फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से की जा रही है. खास बात ये है कि, यह पहली बार है जब आलिया बाफ्टा में प्रेजेंटर बनी थीं. हालांकि, उनके पहले प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी बाफ्टा के स्टेज पर जलवा बिखेर चुकी हैं.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
