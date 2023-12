Alia Bhatt on Debut Movie Student Of The Year: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं। आलिया भट्ट अभी हाल में दुबई के एक इवेंट में पहुंची थीं। जहां से आलिया भट्ट की एक बाद एक तस्वीरें सामने आई थीं। अब इन सब के बीच आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आलिया भट्टा का अभी हाल ही में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के ऑडिशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने खुलासा किया की वो किस लुक में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के ऑडिशन में पहुंची थीं। Also Read - 'ब्रह्मास्त्र 2' में रणवीर सिंह की एंट्री हुई पक्की? इस रोल में नजर आएंगे 'डॉन 3' एक्टर

स्कूल यूनिफॉर्म में ऑडिशन देने पहुंची थीं आलिया

आलिया भट्ट और करण जौहर अक्सर इंटरव्यू में एक दूसरे का नाम लेते रहते हैं। इसके चलते आलिया भट्ट और करण जौहर को भी खूब ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन इसका आलिया भट्ट और करण जौहर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अभी हाल ही में इवेंट में अपनी डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के ऑडिशन को लेकर बात की। एक्ट्रेस कहा कि 'वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का ऑडिशन देने पहुंच गई थीं। उस दौरान मैं 11वीं क्लास में थी।' आपको बता दें करण जौहर ने ही आलिया भट्ट का पहली बार फिल्म में मौके दिया था। आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के डायरेक्टर करण जौहर ही थे। इसके बाद करण जौहर और आलिया भट्ट ने धर्मा प्रोडक्शन्स की कई फिल्मों में साथ काम किया है।

इस फिल्म में नजर आएंगी आलिया भट्ट

आलिया भट्ट 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'जिगरा' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म से आलिया भट्ट का पहला लुक भी सामने आ चुका है। आलिया भट्ट का ये लुक आते ही सोशल मीडिया पर छा गया था। आलिया भट्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं।