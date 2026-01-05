छुट्टियों में फैमिली टाइम एन्जॉय करती दिखीं Alia Bhatt, Ranbir Kapoor और नन्ही Raha संग शेयर की क्यूट फोटो

Alia Bhatt Family Photo: आलिया भट्ट ने वेकेशन से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है, जो सोसल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, इस फोटो पर लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं.

आलिया भट्ट इन दिनों वेकेशन मोड में हैं, और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम एन्जॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने रणबीर कपूर और नन्ही राहा के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. यह फोटो सूर्यास्त के वक्त समुद्र तट पर ली गई है, जिसमें रणबीर अपनी बेटी राहा को गोद में उठाए नजर आ रहे हैं और आलिया मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही हैं. तस्वीर में न कोई तामझाम है, न कोई दिखावा बस सुकून और प्यार, यही सादगी फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.

कैप्शन ने जीता दिल

आलिया ने फोटो के साथ लिखा, 'आगे बढ़ो मेरी प्यारी... हैप्पी 2026' इस लाइन ने फैंस का दिल जीत लिया. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस पल को 'दिल छू लेने वाला', 'परफेक्ट फैमिली मोमेंट' और 'सबसे क्यूट फोटो' बताया. आलिया और रणबीर आमतौर पर राहा को लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे निजी और खूबसूरत पल शेयर कर फैंस को खुश कर देते हैं.

'लव एंड वॉर' को लेकर अफवाहों पर विराम

जहां एक तरफ यह फैमिली फोटो चर्चा में रही, वहीं रणबीर कपूर अपनी अपमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर भी सुर्खियों में रहे. कुछ समय से खबरें थीं कि संजय लीला भंसाली और रणबीर के बीच अनबन हो गई है. हालांकि, मिड-डे की रिपोर्ट ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुातबिक, शूटिंग में आई देरी पहले से तय छुट्टियों और बड़े स्तर के प्रोडक्शन प्लान की वजह से है, न कि किसी क्रिएटिव विवाद के कारण. बताया जा रहा है, कि, 'कोई अनबन नहीं है. रणबीर, आलिया और विक्की कौशल पूरी तरह फिल्म के लिए कमिटेड हैं.'

आलिया की 'अल्फा' पर बड़ी बात

वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट ने यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर भी चर्चा की. रेड सी फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने बताया कि यह फिल्म एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि यह YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान एक्शन फिल्म है.

फिल्म में शरवरी और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वीएफएक्स के चलते इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. अब 'अल्फा' 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फैमिली और करियर का परफेक्ट बैलेंस

चाहे फैमिली टाइम हो या बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट्स, आलिया भट्ट इस वक्त निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में शानदार बैलेंस बनाती नजर आ रही हैं, और फैंस को यही बात सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.

