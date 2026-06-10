Alpha Teaser: रिलीज होते ही 'अल्फा' के टीजर ने मचाया गदर, 1 मिनट 55 सेकंड के वीडियो में दिखा आलिया भट्ट का खौफनाक अवतार; फैंस के उड़े होश!

Alpha Teaser Out: YRF की 'अल्फा' का टीजर मेकर्स ने जारी कर दिया है. 1 मिनट 55 सेकंड के वीडियो में आलिया का खौफनाक एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है. हालांकि, बावजूद इसके फैंस निराश हो गए हैं. आइए जानते हैं क्यों?

'अल्फा' का टीजर देख क्यों निराश हुए लोग?

Alpha Teaser Release: YRF की पहली स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' (Alpha) पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt), शर्वरी वाघ (Sharvari Wagh) और बॉबी देओल (Bobby Deol) स्टारर इस फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट का फैंस इंतजार कर रहे थे. इसी बीच मेकर्स ने मूवी का धमाकेदार टीजर जारी किया है. हालांकि, टीजर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि, फिल्म दर्शकों के इंतजार और एक्साइटमेंट पर ज्यादा खरी नहीं उतरी है. क्योंकि, टीजर पर दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि, इस 'अल्फा' के टीजर (Alpha Teaser Release) पर फैंस का कैसा रिएक्शन और इसकी कहानी क्या है?

आलिया भट्ट का एक्शन अवतार देख उड़े फैंस के होश!

YRF की अपमकिंग फिल्म 'अल्फा' का 1 मिनट 55 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है. जिसकी शुरुआत आलिया भट्ट और बॉबी देओल के डिनर करते हुए सीन से होती है, जहां दोनों आलिया का 18वां जन्मदिन मनाते दिखते हैं. तभी बॉबी आलिया से कहते हैं कि अपने 18वें बर्थडे पर उसे अपना पहला मिशन पूरा करना होगा. इसके बाद टीजर सीधे एक्शन मोड में चला जाता है, जहां आलिया दुश्मनों की धुनाई करती और खतरनाक स्टंट्स करती नजर आती हैं, जिसे देखकर तो फैंस के भी होश उड़ जाएंगे.

कैसा है Alpha का टीजर?

हालांकि, इंटेंस एक्शन-इमोशन और खूफिया मिशन्स से भरा ये 1 मिनट 55 सेकंड का यह टीजर दर्शकों को बांधकर रखने में नाकाम रहा. इसके एक्शन सीन्स बहुत घिसे-पिटे और बार-बार देखे हुए से लगते हैं. टीजर की शुरुआत तो काफी दिलचस्प होती है, एंडिंग भी अच्छी है, लेकिन बीच में इसकी कहानी पूरी तरह से भटकी हुई लगती है. इसलिए आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ और बॉबी देओल स्टारर इस मूवी के टीजर को दर्शकों ने एवरेज ही कहा है.

किस चीज ने किया दर्शकों को डिसएप्वॉइंटेड?

दर्शकों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान और डिसएप्वॉइंटेड किया वो था इसमें शर्वरी वाघ का न दिखना. दरअसल, 'अल्फा' को हमेशा दो एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ वाली फिल्म के तौर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन टीजर में शर्वरी कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं, जो कि काफी उनके फैंस और दर्शकों के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक रहा और वो इसपर सवाल करते भी नजर आ रहे हैं.

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कब रिलीज होगी Alpha?

वहीं अगर बात करें आलिया भट्ट शर्वरी वाघ और बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'अल्फा' की रिलीज डेट की तो अब तक इसकी डेट्स कई बार बदल चुकी हैं. पहले ये पिछले साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन करके अप्रैल की डेट दी गई थी. हालांकि, ये तारीख भी बाद में बदल दी गई और इसे 10 जुलाई 2026 को रिलीज करने की डेट तय की गई, लेकिन अब खबर ये है कि मेकर्स ने इसे भी बदलकर अब 3 जुलाई 2026 कर (Alpha Release Date) दिया है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक, 'अल्फा' 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…