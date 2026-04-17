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आलिया भट्ट की बहन शाहीन ने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा संग की सगाई, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के होने वाले जीजा?

Who Is Ishaan Mehra? आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने सगाई कर ली है. उन्होंने अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा का हाथा थामा है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस के जीजा क्या करते हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 17, 2026 2:41 PM IST

आलिया भट्ट की बहन शाहीन ने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा संग की सगाई, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के होने वाले जीजा?
शाहीन भट्ट और ईशान मेहरा ने सगाई कर ली है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बड़ी बहन शाहीन भट्ट (Shaheen Bhatt) ने अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा (Ishaan Mehra) के साथ सगाई कर ली है. शाहीन भट्ट ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है. शाहीन भट्ट ने अपने मंगेतर ईशान मेहरा के साथ की कई तस्वीरें शेयर की हैं. शाहीन भट्ट ने जैसे ही ये खुशखबरी दी कि उनकी पोस्ट पर फैंस के साथ ही सेलिब्रिटीज ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. वहीं, फैंस के मन में सवाल कि आलिया भट्ट के होने वाले जीजा क्या करते हैं. आइए आपको बताते हैं कि ईशान मेहरा का प्रोफाइल क्या है.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Alia Bhatt Entertainment News Ishaan Mehra Shaheen Bhatt