आलिया भट्ट की बहन शाहीन ने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा संग की सगाई, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के होने वाले जीजा?

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बड़ी बहन शाहीन भट्ट (Shaheen Bhatt) ने अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा (Ishaan Mehra) के साथ सगाई कर ली है. शाहीन भट्ट ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है. शाहीन भट्ट ने अपने मंगेतर ईशान मेहरा के साथ की कई तस्वीरें शेयर की हैं. शाहीन भट्ट ने जैसे ही ये खुशखबरी दी कि उनकी पोस्ट पर फैंस के साथ ही सेलिब्रिटीज ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. वहीं, फैंस के मन में सवाल कि आलिया भट्ट के होने वाले जीजा क्या करते हैं. आइए आपको बताते हैं कि ईशान मेहरा का प्रोफाइल क्या है.