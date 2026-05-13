Cannes 2026 से सामने आया Alia Bhatt का तीसरा लुक, न साड़ी, न गाउन... पहनी ऐसी इंटो-वेस्टर्न ड्रेस; देखती रह गई विदेशी मीडिया

Alia Bhatt Third Look From Cannes 2026: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों फेंच रिवेरा की गलियों में अपने हुस्न और ग्लैमर का जादू बिखेर रही हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी यानी पहले दिन धमाका करने के बाद अब एक्ट्रेस ने दूसरे दिन भी अपने फैशन से हर किसी को हैरान कर दिया है. फ्रेंच रिवेरा से आलिया के तीसरे लुक (Alia Bhatt Third Look From Cannes 2026) की फोटोज सामने आ चुकी हैं, जिसमें उनका ऐसा मॉडर्न और देसी अंदाज देखने को मिला, जिसने विदेश मीडिया के भी होश उड़ा दिए.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के साथ कान्स में 'भारत पवेलियन' के उद्घाटन समारोह में शामिल हुईं. इस खास मौके लिए आलिया ने हाथी दांत के रंग (Ivory) की एक रेशमी 'साड़ी गाउन' को चुना, जो पुरानी परंपरा और नए जमाने के फैशन का एक बेमिसाल मेल था. उनक इस ड्रेस के ऊपर की तरफ एक फिटेड कॉर्सेट डिजाइन था, लेकिन असली जादू इस ड्रेस की ड्रेपिंग में था.
कान्स 2026 से सामने आए आलिया भट्ट के तीसरे लुक में देखा जा सकता है कि, उकी ड्रेस के कपड़े को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कंधे पर डाला गया है, जिससे वो बिल्कुल साड़ी के पल्लू जैसा लग रहा है और नीचे से उसे एक गाउन जैसा लुक दिया गया है. आलिया ने इस लुक को कान्स के तीसरे दिन के लिए खास तौर पर चुना है, जो भारतीय संस्कृति के साथ-साथ मॉडर्न टच को बखूबी दिखा रहा है. उनका ये लुक अब तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही एक्ट्रेस का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक जालीदार छतरी पकड़े हुए किसी यूरोपीय फिल्म की प्रिंसेस की तरह सैर करती नजर आ रही हैं.
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बता दें कि, इससे एक दिन पहले आलिया भट्ट अपने रेड कार्पेट लुक की वजह से सुर्खियों में बनीं थीं. फिल्म 'द इलेक्ट्रिक किस' के प्रीमियर के लिए उन्होंने डिजाइनर 'तामारा राल्फ' का बनाया हुआ पीच कलर का एक बड़ा सा गाउन पहना था. इस लुक की सबसे खास बात उनका नेकलेस था, जिसमें 168 कैरेट का दुर्लभ पीच कलर का मूंगा और बीच में एक एक्सपेंसिव डायमंड लगा हुआ था.
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— indulgexpress (@indulgexpress) May 13, 2026
वहीं रेड कार्पेट से पहले आलिया अपने पहले लुक को लेकर भी चर्चा में आईं थी, जिसमें उन्हें डिजाइनर यश पाटिल की ड्रेस पहने हुए देखा गया था. 1950 के दशक के फैशन से इंस्पायर्ड इस ड्रेस पर हाथ से पेंटिंग की गई थी, जिसमें फ्रांस के खूबसूरत नजारों को दिखाया गया था. आपको बता दें कि, आलिया भट्ट का कान्स में ये दूसरा साल है. इसके पहले साल 2025 में उन्होंने अपना कान्स डेब्यू किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…