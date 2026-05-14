भयंकर ट्रोलिंग के बीच Alia Bhatt ने फिर दिखाया हेटर्स को ठेंगा, Cannes 2026 में फिर उड़ाया गर्दा

Alia Bhatt Red Carpet Viral Video: Cannes 2026 में एंट्री करने के बाद से ही आलिया भट्ट लगातार ट्रोल हो रही हैं. इसी बीच आलिया भट्ट ने एक बार फिर से Cannes 2026 के Red Carpet पर धमाकेदार एंट्री मारी है. अब आलिया भट्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

Alia Bhatt Viral Video: बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बीते 2 दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ समय पहले ही आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 (Cannes 2026) में रंग जमाने पहुंची थीं. 12 मई 2026 से शुरू हुए इस इवेंट में आलिया भट्ट ने धमाकेदार एंट्री की, हालांकि कुछ समय में ही लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर अचानक ही आलिया भट्ट के कई वीडियोज वायरल होने लगे. इन वीडियोज में इंटरनेशनल मीडिया आलिया भट्ट को अच्छे से नजरअंदाज करते दिखे. ये वीडियोज सामने आते ही लोगों के बीच हंगामा मच गया. लोगों ने आलिया भट्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल में अटेंशन पाने के लिए उल्टीसीधी हरकतें कर रही हैं. हालांकि इस इवेंट में उनको किसी ने भाव नहीं दिया. इसी बीच आलिया भट्ट (Alia Bhatt Cannes 2026 Viral Video) का एक और वीडियो सामने आ गया है. अपने इस वीडियो में आलिया भट्ट एक नए अवतार में नजर आईं.

आलिया भट्ट ने फिर लूटी लाइमलाइट

बीते दिन आलिया भट्ट ने अपने अंदर की विक्टोरिया को जगाया था. इस बार आलिया भट्ट लैवेंडर कलर के खूबसूरत लहंगा गाउन पहुंची. अपने इस गाउन के साथ आलिया भट्ट ने लैवेंडर कलर का चोकर भी कैरी किया था. इस आउटफिट में आते ही आलिया भट्ट ने सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया के सामने पोज दिए. इस बार किसी ने भी आलिया भट्ट को नजरअंदाज नहीं किया. जिसके बाद आलिया भट्ट कैमरे के सामने फ्लाइंग किस भी की.

आलिया भट्ट का ब्रिटिश नागरिक बता रहे हैं लोग

आलिया भट्ट का लाइट मेकअप इस लुक पर कमाल लग रहा है. यही वजह है कि लोग आलिया भट्ट के इस लुक की तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आलिया भट्ट के इस लुक में भी कमी नजर आ रही है. हाल ये हो चुका है कि लोग लगातार आलिया भट्ट की कमियां गिना रहे हैं. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग आलिया भट्ट को ब्रिटिश नागरिक बोल रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि एक ब्रिटिश नागरिक होकर आलिया भट्ट इंडिया को कैसे रिप्रजेंट कर सकती हैं.

आलिया भट्ट पर लग रहे हैं ये आरोप

हेटर्स ने तो आलिया भट्ट को कांस में भी नहीं छोड़ा है. लोग दावा कर रहे हैं कि खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए आलिया भट्ट ने पेड पपराजी को बुलाया है. सोशल मीडिया पर लगातार आलिया भट्ट के बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं. लगता है कि लोगों को आलिया भट्ट का कांस में जाना रास नहीं आ रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…