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Padma Awards के बाद व्हीलचेयर पर क्यों दिखीं थीं अल्का याग्निक? वीडियो हुआ वायरल तो सिंगर ने खुद बताया सच!

Alka Yagnik Health Update: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक को हाल ही में देश के प्रतिष्ठित सम्मान 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया था. वहीं इस समारोह से सिंगर का व्हीलचेयर वाला वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर फैंस टेंशन में आ गए थे. वहीं अब उस वीडियो की सच्चाई अलका ने खुद बताई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 25, 2026 4:28 PM IST
Padma Awards के बाद व्हीलचेयर पर क्यों दिखीं थीं अल्का याग्निक? वीडियो हुआ वायरल तो सिंगर ने खुद बताया सच!

अलका याग्निक ने शेयर की हेल्थ अपडेट

Alka Yagnik Health Update: सुरों की मल्लिका अलका याग्निक (Alka Yagnik) को हाल ही में देश के प्रतिष्ठित सम्मान 'पद्म भूषण' से नवाजा गया, लेकिन इस खुशी के बीच सामने आए एक वीडियो ने उनके करोड़ों फैंस को चिंता में डाल दिया था. 23 जून 2026, मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में जब अलका याग्निक को यह सम्मान मिला, तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. लेकिन समारोह के बाद उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर निकलते देखा गया. इस वीडियो को देख फैंस उनकी सेहत को लेकर डर गए और सोशल मीडिया पर दुआओं का दौर शुरू हो गया. वहीं अब वीडियो को लेकर अलका याग्निक ने खुद सामने आकर पूरी घटना का सच बताया है और साथ ही अपनी हेल्थ अपडेट दी है.

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Alka Yagnik ने शेयर किया हेल्थ अपडेट

'अगर तुम साथ हो' जैसे अनगिनत ब्लॉकबस्टर गानों को अपनी आवाज देने वाली अलका याग्निक ने अपनी हेल्थ अपडेट शेयर की है. उन्होंने अपने फैंस को राहत देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. सिंगर ने लिखा, 'आपके प्यार, फिक्र और अनगिनत शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. मैंने पुरस्कार समारोह का वो वीडियो और उसे लेकर आप सबकी चिंता देखी है. मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहती हूं कि, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है. पद्म सम्मान समारोह का वो दिन मेरे लिए बहुत लंबा और कभी न भूलने वाला था, जिसकी वजह से मैं काफी थक गई थी. बस इसी थकान के कारण बाहर निकलते समय मैंने खुद व्हीलचेयर की रिक्वेस्ट की थी. प्लीज आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें. मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूं और आपकी दुआओं और सपोर्ट के लिए दिल से आभारी हूं, जो मुझे हमेशा हिम्मत देते हैं.'

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अलका याग्निक ने आगे भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और भारत सरकार का इस बड़े सम्मान के लिए दिल से धन्यवाद. आइए हम सब मिलकर इस खुशी के मौके का जश्न मनाएं. पूरे आभार और प्यार के साथ, आपकी अलका याग्निक.'

किस बीमारी से जूझ रही हैं Alka Yagnik?

आपको बता दें कि अलका याग्निक पिछले कुछ समय से 'सेंसिरिन्यूरल हियरिंग लॉस' नाम की एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं, जो एक अचानक हुए वायरल अटैक की वजह से हुई है. इस बीमारी के कारण उन्हें सुनने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से वह फिलहाल नए गानों की रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हैं. आखिरी बार उनकी जादुई आवाज फिल्म 'बैड न्यूज' के रीक्रिएटेड गाने 'मेरे महबूब मेरे सनम' में सुनाई दी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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