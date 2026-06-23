अलका याग्निक ने पद्म भूषण लेने से पहले पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल

Alka Yagnik Video: मशहूर सिंगर अलका याज्ञनिक को पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया गया है. गायिका ने ये सम्मान लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है.

अलका याज्ञनिक ने प्रधानमंत्री के पैर छुए.

दिल्ली में 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म अवॉर्ड (Padma Award) दिए गए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग-अलग फील्ड से आने वाली 65 हस्तियों को सम्मानित किया है. पद्म अवॉर्ड सेरेमनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे. सिनेमा जगत से जुड़े आर माधवन, ममूमटी, अलका याज्ञनिक (Alka Yagnik) समेत कई सेलिब्रिटीज को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. पद्म अवॉर्ड सेरेमनी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के दिल को छू रहा है. ये वीडियो सिंगर अलका याज्ञनिक का है.

अलका याज्ञनिक की तारीफ कर रहे फैंस

पद्म अवॉर्ड सेरेमनी में जब दिग्गज गायिका अलका याज्ञनिक का नाम अनाउंस हुआ तो वह अटेंडेंट के सहारे पद्म विभूषण लेने पहुंची थीं. दरअसल, वह रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस से जूझ रही हैं. सिंगर को इस हाल में देखकर उनके फैंस चिंतित हो उठे. वहीं. अलका याज्ञनिक ने पद्म विभूषण का सम्मान लेने से पहले वह वहां मौजूद पीएम मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाकर पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त किया. अलका याज्ञनिक का ये वीडियो न्यूज एजेंसी 'एएनआई' पर शेयर किया गया है. इसके बाद ये तेजी से वायरल हो रहा है और काफी पसंद किया जा रहा है और सिंगर की तारीफ कर रहे हैं.

#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu (Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy — ANI (@ANI) June 23, 2026

अलका याज्ञनिक की मीठी आवाज 40 साल से कर रही मनोरंजन

अलका याज्ञनिक बीते चार दशक से अपने प्यारे गानों से लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. उनकी मीठी आवाज कानों में पड़ते ही लोगों को आनंद आ जाता है. अलका याज्ञनिक की इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर्स में शामिल हैं. उनको दो नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं. इसके अलावा अलका याज्ञनिक को सात बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया है. बताते चलें कि साल 2026 में दो फेज में पद्म अवॉर्ड दिए गए हैं, जिसमें पहले फेज में 66 हस्तियों को और दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया है. बता दें कि सिनेमा को 6 दशक से ज्यादा समय तक एंटरटेन करने वाले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भी पहले पहले फेज में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने उनका ये अवॉर्ड लिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.