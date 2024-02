All is not well in Anushka Sharma's second pregnancy: बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी को लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है। लंबे वक्त से एक्ट्रेस की दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अनुष्का शर्मा या उनके पति विराट कोहली की ओर से इन रिपोर्ट्स पर बयान सामने नहीं आया है। बीते दिनों ही क्रिकेटर डिविलिअर्स ने एक्ट्रेस की प्रेग्रनेंसी को कंफर्म करते हुए एक वीडियो में बताया था कि विराट कोहली ने अपने परिवार संग वक्त बिताने के लिए छुट्टियां ली हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली और अपने बयान को लेकर ही माफी मांग ली थी। अब खबर है कि जो डिविलिअर्स ने कहा था वो एकदम सही है। लेकिन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी में दिक्कत की खबर सामने आई है। Also Read - Today Entertainment News: अक्षय कुमार-प्रियदर्शन ने फिल्म के लिए मिलाया हाथ, अनुष्का-विराट सितंबर में बनेंगे दोबारा पैरेंट्स!

एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड में खेल पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी के एक ट्वीट ने इस बात का इशारा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'चार बात.... एक : जो डिविलियर्स ने कहा था वह बात सही थी। दो : कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण विराट ने विदेश में डॉक्टर को दिखाने और परिवार के साथ रुकने का निर्णय किया। तीसरा : उन्होंने बीसीसीआई से अनुमति लेकर इस समय परिवार के साथ बिताने का निर्णय लिया है। चौथा : हमें उनके सुखद भविष्य की कामना करनी चाहिए' अब इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। इस ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट्स करते दिखे। एक यूजर ने कमेंट कर खेल पत्रकार की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की निजता का ध्यान न रखने को लेकर क्लास लगा दी। तो वहीं, कई यूजर्स इस ट्वीट के बाद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की अच्छी सेहत की कामना करने लगे हैं। यहां देखें ट्वीट और लोगों के रिएक्शन्स।

Also Read - प्रेग्नेंसी की अफवाह के बीच अनुष्का शर्मा ने छुपाया बेबी बंप, विराट कोहली संग लिया राम मंदिर का न्योता

एबी डिविलिअर्स ने मांगी थी माफी

बता दें कि 3 फरवरी 2024 को एबी डिविलिअर्स ने यूट्यूब चैनल पर विराट कोहली के टेस्ट सीरिज में हिस्सा न लेने की वजह का खुलासा करते हुए कहा था कि उनकी पत्नी दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा था, 'हां उनका दूसरा बच्चा आने वाला है। हां ये परिवार का वक्त है और ये चीजें उनके लिए जरूरी हैं। अगर आप खुद के लिए सच्चे और जेन्युअन नहीं हैं। तो आप उस ट्रैक से उतर जाते हैं। मुझे लगता है कि लोगों की प्रायोरिटी परिवार होता है। आप विराट को जज नहीं कर सकते।'

डिविलियअर्स के इस बयान के वायरल होने के बाद उन्होंने अपने बयान से यूटर्न ले लिया। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि परिवार सबसे पहले आता है। मैंने इसके साथ एक गलत जानकारी शेयर कर एक जबरदस्त गलती कर दी। जो बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए विराट के लिए प्राथमिकता पहले परिवार है। किसी को नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। जिस भी वजह से वो ब्रेक पर हैं। वो मजबूती के साथ वापसी करें।'