Alpha X Review: किसे कास्ट कर लिया... Alia Bhatt की परफॉर्मेंस देखकर खट्टा हुआ फैंस का मन, फिल्म को बताया 'डिजास्टर'

Alia Bhatt Bobby Deol Sharvari Wagh Film Alpha X Review: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसी के साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने शरवरी वाघ, आलिया भट्ट और बॉबी देओल की फिल्म के बारे में बात करनी शुरू कर दी है.

Alia Bhatt की परफॉर्मेंस देखकर खट्टा हुआ फैंस का मन

Alia Bhatt Bobby Deol Sharvari Wagh Film Alpha X Review: राहा की मम्मी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए तैयार हैं. आज YRF की पहली महिला लीड स्पाई मूवी 'अल्फा' (Alpha) रिलीज हो गई है. सुबह से ही लोग शरवरी वाघ और बॉबी देओल की फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जा रहे हैं. यही वजह है कि लोग अब सोशल मीडिया पर फिल्म 'अल्फा' के बारे में बात करने शुरू कर दी हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म 'अल्फा' को लेकर मिक्स रिएक्शन्स आ रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म 'अल्फा' के बारे में बात करते हुए कहा, अल्फा की केवल एक ही दिक्कत है और वो है आलिया भट्ट... पता नहीं फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट को क्यों कास्ट किया गया है. वो रोल के लिए पूरी तरह से मिसफिट हैं. एक्शन करतीं आलिया भट्ट बहुत खराब लग रही हैं. बॉबी देओल ने फिल्म में अच्छा काम किया है. शारवर के सारे सीन्स आलिया भट्ट ने खराब करवा दिए हैं. कुल मिलाकर देखेंगे तो ये एक बिलो द एवरेज फिल्म है. मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म 'अल्फा' आने वाले समय में फ्लॉप साबित होगी.

फिल्म 'अल्फा' को देखकर लोगों को लगा सदमा

आलिया भट्ट, बॉबी देओल की फिल्म की बात करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं अल्फा के मॉर्निंग शो में पहुंचा हूं. थिएटर में इतनी भीड़ थी कि मुझे पूरे थिएटर में 2 लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखनी पड़ रही है. उनका तो सही है लेकिन मैं अकेले कैसे टॉर्चर होऊं. एक यूजर ने तो ये तक बोल दिया कि फिल्म 'अल्फा' हॉलीवुड फिल्मों का मसाला है. कई फिल्मों से आइडिया लेकर फिल्म 'अल्फा' को बना दिया गया है.

First Review #Alpha : Biggest problem of the film is #AliaBhatt. She is totally miscast. She is looking hilarious disaster in action avatar. #BobyDeol acts well. #Sharvari mostly scenes chopped out by Alia. Overall “ A Below Average Action thriller ”. Sure Shot FLOP. ⭐️⭐️ — Umair Sandhu (@UmairSandu) June 30, 2026

#Alpha takes an earth shattering opening in morning shows. Theatres are that much overcrowded that they had to adjust me in a private screening with 2 other people. unka to sahi h lekin m kese akele jhelunga torcher. pic.twitter.com/4JHsWkEjT9 — Dambodher Lal (@dumbpedia) July 3, 2026

फिल्म 'अल्फा' में कौन बटोर ले गया तारीफ?

कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट को देखकर फैंस का दिल टूट गया है. हालांकि शारवरी और बॉबी देओल के काम को लोगों ने पसंद किया है . फिल्म में बॉबी देओल ने एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया है जो कि आगे चलकर विलेन बन जाता है. फिल्म में बॉबी देओल के अलावा ऋतिक रोशन ने भी कैमियो किया है. यही वजह है कि फिल्म 'अल्फा' को लेकर फैंस के बीच गहमागहमी बनी हुई है. फैंस जानना चाहते हैं कि फिल्म में ऋतिक रोशन ने क्या बवाल मचाया है. माना जा रहा है कि ऋतिक रोशन की फिल्म में एंट्री बॉबी देओल, आलिया भट्ट और शारवरी पर भारी पड़ सकती है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…