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Awarapan 2 को लेकर अमाल मलिक का सनसनीखेज आरोप, म्यूजिक को फ्लॉप कराने के लिए रची जा रही साजिश?

अमाल मलिक ने दाव किया है कि उनकी नई फिल्म 'आवारापन 2' और इसके टाइटल ट्रैक 'ये आवारापन' को नीचा दिखाने के लिए इंडस्ट्री में एक पेड पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 22, 2026 2:29 PM IST
Awarapan 2 को लेकर अमाल मलिक का सनसनीखेज आरोप, म्यूजिक को फ्लॉप कराने के लिए रची जा रही साजिश?

अमाल मलिक का सनसनीखेज आरोप

संगीतकार अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. उनका आरोप है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ विरोधी लोग उनकी आने वाली फिल्म 'आवारापन 2' और उसके नए गाने 'ये आवारापन' को फ्लॉप कराने के लिए पैसों के दम पर एक नेगेटिव 'पेड पीआर' कैंपेन चला रहे हैं. अरिजीत सिंह की आवाज में गाए इस गाने की तुलना 2007 की सुपरहाइट फिल्म 'आवारापन' के गानों से की जा रही है, जिस पर अमाल ने काफी बेबाकी से अपनी बात रखी.

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अमाल मलिक ने आलोचना करने वालों और विरोधियों को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए लिखा, "इंडस्ट्री के कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारी फिल्म या इसका म्यूजिक हिट हो. इसलिए बहुत पैसा बहाकर गाने को निशाना बनाया जा रहा है. पर मैं यही कहूंगा कि थोड़ा पैसा अपनी आने वाली फिल्मों के लिए भी बचाकर रखो, क्या पता कल क्या हो जाए! अगर सारा पैसा मेरे गाने को नीचा दिखाने में उड़ा दोगे, तो अपनी खुद की फिल्मों को कैसे बचाओगे?"

एल्बम का सच आया सामने

2007 वाली फिल्म के आइकॉनिक गानों से हो रही तुलना पर अमाल ने एक दिलचस्प सच सामने रखा. उन्होंने बताया कि पहली फिल्म का एल्बम असल में कोई 'ओरिजिनल एल्बम' नहीं था. अमाल के मुताबिक, "आवारापन 1 के सारे गाने असल में इंडिपेंडेंट ट्रैक थे. जिन्हें 'विशेष फिल्म्स' ने बाकायदा लाइसेंस लेकर खरीदा था. इसके बाद प्रीतम दादा ने उन्हें बॉलीवुड के हिसाब से नया रूप दिया. 'तो फिर आओ' और 'तेरा मेरा रिश्ता' जैसे मशहूर गाने मुस्तफा जाहिद के थे, 'मौला मौला' रफाकत अली खान का ट्रेडिशनल ट्रैक था और 'माहिया' गाना एनी का था."

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उन्होंने आगे कहा कि तुलना करना बेकार है. "हम मुस्तफा जाहिद के काम की बराबरी कभी नहीं कर सकते और न ही उनके गानों की विरासत को खराब करना चाहते हैं. संगीत को महसूस किया जाना चाहिए, उसे जज नहीं करना चाहिए. हालांकि, जनता को जज करने का पूरा हक है और उनका फैसला सिर आंखों पर है."

जनता का प्यार ही असली ताकत है

अमाल मलिक ने साफ किया कि उन्हें इंटरनेट पर चलाए जा रहे इन नेगेटिव कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ता. उनका मानना है कि जो गाना दिल से बनता है, वह आज नहीं तो कल लोगों के दिलों में उतर ही जाता है. उन्होंने अंत में लिखा, "पेड पीआर से वो लोग डरते हैं जिन्हें कभी जनता का सच्चा प्यार नहीं मिला. मुझे तो जनता ने अपने दिल में बैठाया है. आज इंडस्ट्री भले ही सिर्फ नंबर्स और आंकड़ों के पीछे भाग रही हो, लेकिन सच्ची मेहनत और सच्चे संगीत की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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