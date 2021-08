Yami Gautam के हाथ लगी जबरदस्त थ्रिलर फिल्म!! इस हीरो के साथ करेंगी 2-2 हाथ

Yami-Sunny to star in Chor Nikal Ke Bhaaga: बॉलीवुड डायरेक्टर अमर कौशिक (Amar Kaushik) साल 2017 में चोर निकल के भागा (Chor Nikal Ke Bhaaga) नाम की एक फिल्म लेकर आने वाले थे। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और राजकुमार राव दिखाई देते लेकिन यह अटक गई। जॉन अब्राहम ने कुछ कारणों के चलते अपने हाथ इस फिल्म से पीछे खींच लिए, जिसके बाद अमर कौशिक की यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। चोर निकल के भागा बंद होने के बाद अमर कौशिक भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। Also Read - Katrina Kaif के हाथ से निकली जबरदस्त रोमांटिक फिल्म!! इस हीरोइन ने मारी बाजी

अगर ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो अमर कौशिक की यह रुकी हुई फिल्म एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। पीपिंगमून की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अमर कौशिक ने चोर निकलकर भागा को नई स्टारकास्ट के साथ बनाने का फैसला किया है।

फिल्म से जुड़े सूत्र ने पोर्टल को जानकारी दी है कि अमर कौशिक ने चोर निकलकर भागा के लिए यामी गौतम और सनी कौशल को साइन करने का फैसला किया है। ये दोनों कलाकार चोर निकलकर भागा में अहम किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म को सिराज अहमद ने लिखा है, जिन्होंने रॉय एंथोलॉजी में श्रीजीत मुखर्जी की कहानी लिखी थी। सिराज के अनुसार वो कहानी में आज के वक्त के मुताबिक कुछ बदलाव करेंगे ताकि यह पुरानी न लगे।

यानी गौतम ने हाल में ही शादी रचाई है। इसके बाद उनके खाते में एक के बाद एक कई जबरदस्त फिल्में आ गई हैं। ऐसा लगता है कि यामी गौतम शादी के पहले साल में अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में ही व्यस्त रहेंगी। यामी गौतम ने फिल्म उरी में कलाकार विक्की कौशल के साथ काम किया था और अब वो उनके छोटे भाई सनी कौशल के साथ दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सनी कौशल को दर्शकों ने अक्षय कुमार की गोल्ड में भी देखा था। वैसे आप सनी और यामी की जोड़ी को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।