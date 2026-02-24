विजय-रश्मिका के वेडिंग फंक्शन में शामिल हुआ अंबानी परिवार, मुकेश और ईशा अंबानी के उदयपुर पहुंचने से शादी में लगे चार चांद

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आखिरकार 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. सात सालों तक अपने रिश्ते पर चुप्पी साधे रखने के बाद, इस जोड़े ने अपनी शादी के साथ इस रिश्ते को पूरा किया है. आइए जानते हैं इस 'ग्रैंड वेडिंग' की वो बातें जो इसे साल का सबसे बड़ा इवेंट बना रही हैं.
अंबानी परिवार की मौजूदगी
यह शादी केवल फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं रहने वाली है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन घराने यानी अंबानी परिवार ने इस शादी के लिए उदयपुर में दस्तक दे दी है. मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी राजस्थान पहुंच चुके हैं. अंबानी परिवार की उपस्थिति ने इस समारोह को एक हाई-प्रोफाइल सोशल इवेंट में तब्दील कर दिया है.
क्रिकेट के मैदान पर जश्न
विजय और रश्मिका ने अपनी शादी के फंक्शन्स को बेहद अनोखे और मजेदार अंदाज में शुरू किया है. पारंपरिक रस्मों से पहले, कपल ने परिवार और दोस्तों के लिए एक खास क्रिकेट मैच का आयोजन किया, जिसे ‘Virosh Premier League’ (VPL) नाम दिया गया. विजय देवरकोंडा ने इंस्टाग्राम पर इस मैच की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें कस्टमाइज्ड पॉपकॉर्न टब, मेडल और क्रिकेट बैट नजर आए. सबसे ज्यादा ध्यान उन मेडल और बैट्स ने खींचा, जिन पर उनकी शादी की तारीख '26.02.26' लिखी गई थी.
साउथ इंडियन स्टाइल में होंगे सात फेरे
भले ही वेन्यू राजस्थान का आलीशान उदयपुर है, लेकिन शादी की जड़ें पूरी तरह से दक्षिण भारतीय परंपराओं से जुड़ी होंगी. खबर है कि यह जोड़ा पूरी तरह से साउथ इंडियन रीति-रिवाजों के साथ शादी करेगा. भले ही अंबानी जैसे दिग्गज मेहमान यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन विजय और रश्मिका ने इसे काफी निजी रखने की कोशिश की है, जिसमें केवल उनके सबसे करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल होंगे.
सात सालों के इंतजार के बाद शादी
विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री फिल्म 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' के समय से ही चर्चा में थी. फैंस ने उन्हें 'Virosh' नाम दिया था, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का टैग दिया. अब जब उदयपुर की वादियां उनकी शादी के गीतों से गूंज रही हैं, तो फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
