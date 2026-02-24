ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • विजय-रश्मिका के वेडिंग फंक्शन में शामिल हुआ अंबानी परिवार, मुकेश और ईशा अंबानी के उदयपुर पहुंचने से ...

विजय-रश्मिका के वेडिंग फंक्शन में शामिल हुआ अंबानी परिवार, मुकेश और ईशा अंबानी के उदयपुर पहुंचने से शादी में लगे चार चांद

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी 2026 को शादी करने वाले हैं. इस मौके पर शामिल होने के लिए अंबानी परिवार उदयपुर पहुंच चुके हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 24, 2026 7:53 PM IST

विजय-रश्मिका के वेडिंग फंक्शन में शामिल हुआ अंबानी परिवार, मुकेश और ईशा अंबानी के उदयपुर पहुंचने से शादी में लगे चार चांद
vijay devarkonda

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आखिरकार 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. सात सालों तक अपने रिश्ते पर चुप्पी साधे रखने के बाद, इस जोड़े ने अपनी शादी के साथ इस रिश्ते को पूरा किया है. आइए जानते हैं इस 'ग्रैंड वेडिंग' की वो बातें जो इसे साल का सबसे बड़ा इवेंट बना रही हैं.

Also Read
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: जानिए क्या है Viosh Premier League? जिसने बनाया होने वाले दूल्हा-दुल्हन का दिन

अंबानी परिवार की मौजूदगी

यह शादी केवल फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं रहने वाली है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन घराने यानी अंबानी परिवार ने इस शादी के लिए उदयपुर में दस्तक दे दी है. मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी राजस्थान पहुंच चुके हैं. अंबानी परिवार की उपस्थिति ने इस समारोह को एक हाई-प्रोफाइल सोशल इवेंट में तब्दील कर दिया है.

Also Read
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा में कौन हैं ज्यादा अमीर? उदयपुर की शाही शादी में कपल ने पानी की तरह बहाया पैसा

क्रिकेट के मैदान पर जश्न

विजय और रश्मिका ने अपनी शादी के फंक्शन्स को बेहद अनोखे और मजेदार अंदाज में शुरू किया है. पारंपरिक रस्मों से पहले, कपल ने परिवार और दोस्तों के लिए एक खास क्रिकेट मैच का आयोजन किया, जिसे ‘Virosh Premier League’ (VPL) नाम दिया गया. विजय देवरकोंडा ने इंस्टाग्राम पर इस मैच की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें कस्टमाइज्ड पॉपकॉर्न टब, मेडल और क्रिकेट बैट नजर आए. सबसे ज्यादा ध्यान उन मेडल और बैट्स ने खींचा, जिन पर उनकी शादी की तारीख '26.02.26' लिखी गई थी.

Also Read
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा जिस होटल में कर रहे शादी, उसके रूम का एक दिन का है इतना किराया

View this post on Instagram

A post shared by ETimes (@etimes)

साउथ इंडियन स्टाइल में होंगे सात फेरे

भले ही वेन्यू राजस्थान का आलीशान उदयपुर है, लेकिन शादी की जड़ें पूरी तरह से दक्षिण भारतीय परंपराओं से जुड़ी होंगी. खबर है कि यह जोड़ा पूरी तरह से साउथ इंडियन रीति-रिवाजों के साथ शादी करेगा. भले ही अंबानी जैसे दिग्गज मेहमान यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन विजय और रश्मिका ने इसे काफी निजी रखने की कोशिश की है, जिसमें केवल उनके सबसे करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल होंगे.

सात सालों के इंतजार के बाद शादी

विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री फिल्म 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' के समय से ही चर्चा में थी. फैंस ने उन्हें 'Virosh' नाम दिया था, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का टैग दिया. अब जब उदयपुर की वादियां उनकी शादी के गीतों से गूंज रही हैं, तो फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Rashmika Mandanna Wedding Rashmika Vijay Wedding Udaipur Vijay Deverakonda Wedding