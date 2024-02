Ameen Sayani: ‘रेडियो किंग’ कहे जाने वाले अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। अमीन सयानी के निधन का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। अमीन सयानी के निधन की खबर की उनके बेटे राजिल सयानी ने पुष्टी की है। अमीन सयानी के अचानक यूं दुनिया से चले जाने पर फैंस के साथ-साथ स्टार्स भी हैरान नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीन सयानी का निधन 20 फरवरी की शाम को हुआ था। अमीन सयानी के दुनिया से जाने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके से याद कर रहे हैं।

रेडियो की दुनिया में अपनी आवाज से लोगों के दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी का 20 फरवरी को 91 साल की उम्र में मुंबई में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। अमीन सयानी की तबीयत खराब होने के बाद एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन डॉक्टर लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचा पाए। अमीन सयानी 'बिनाका गीतमाला’ रेडियो शो के लिए जाने जाते थे। अमीन सयानी ने लंबे समय तक बतौर रेडियो प्रेजेंटर काम किया था। इसी से अमीन सयानी को पहचान भी मिली थी। अमीन सयानी के निधन की खबर आने के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। अमीन सयानी के फैंस इस खबर के बाद काफी उदास हो गए। अब सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर स्टार्स तक अमीन सयानी को याद करते हुए नजर आए। तो चलिए देखते हैं अमीन सयानी को श्रद्धांजलि देते हुए स्टार्स और फैंस क्या लिख रहे हैं।

Rest in peace #AmeenSayani sahab… The iconic radio announcer and the voice of #BinacaGeetmala … His golden voice will always remain an integral part of our lives. ??? pic.twitter.com/p0eYmsM6pp

OMG. This is such a loss.

A great personality, a wonderful voice.

His voice has been part of my life, have grown up listening to #BinacaGeetMala (later #Cibaca).

Farewell, sir!

ॐ शान्ति ??#AmeenSayani https://t.co/8X72aqpMiz

— Deepak Jeswal (@deepakjeswal) February 21, 2024