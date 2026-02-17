राजपाल यादव के बाद जेल जाएंगी Ameesha Patel? जारी हुआ गैर जमानती वारंट तो एक्ट्रेस ने बताया पूरा माजरा

Ameesha Patel Reaction On Non Bailable Warrant: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल चैक बाउंस केस में फंसी हुई हैं और इस मामले में अब गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, जिस पर अमीषा ने चुप्पी तोड़ी है.

Ameesha Patel Reaction On Non Bailable Warrant: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं. बीते कुछ दिनों से अभिनेता चेक बाउंस मामले में जेल में बंद थे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हुई हैं और अब इसी तरह के मामले में एक्ट्रेस अमीषा पटेल फंस गई हैं. अमीषा पटेल के खिलाफ साल 2017 से एक चैक बाउंस केस चल रहा है और उसी केस की सुनवाई 16 फरवरी को हुई. इस सुनवाई अमीषा पटेल शामिल नहीं हुईं, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से सख्त फैसला लिया गया और कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया. इस मामले पर अब अमीषा पटेल का रिएक्शन आया है.

अमीषा पटेल ने गैर जमानती वारंट पर तोड़ी चुप्पी

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने कोर्ट के फैसले के बाद अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस मामले को पुराना और सुलझा हुआ बताया. अमीषा ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा, 'मीडिया रिपोर्ट्स बताया गया है कि पवन वर्मा ने मुरादाबाद में कुछ कार्यवाही करने का जिक्र है. मैं सभी को इंफॉर्म करना चाहती हूं कि ये मामला काफी पुराना है. इस विवाद में पवन वर्मा ने सेटलमेंट डील साइन कर ली है और उन्हें पूरी तय रकम मिल गई है. इसके बावजूद अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस मामले को फिर से खोलते हुए झूठे आरोप लगाए हैं. मेरे वकील इस शख्स के झूठ को बेनकाब करने के लिए उचित क्रिमिनल प्रोसेडिंग शुरू करने रहे हैं, जिससे साबित होगा कि वह धोखाधड़ी कर रहे हैं. मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान देना चाहती हूं और उन लोगों को नजरअंदाज करना चाहती हूं जो झूठे बहाने से ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाशा खड़ा करते हैं.

क्या है मामला

ये मामला साल 2017 का है, जिसमें इवेंट ऑर्गनाइजर पवन वर्मा ने आरोप लगाया है कि अमीषा ने 16 नवंबर 20017 को एक शादी में परफॉर्मेंस देने के लिए कॉन्ट्रेक्ट किया गया था और उसके लिए 14,50 लाख रुपये की एडवांस में पेमेंट भी दी गई. अमीषा पटेल के लिए होटल की व्यवस्था भी की गई. पवन वर्मा ने शिकायत में कहा कि अभिनेत्री इवेंट वाले दिन शहर नहीं आईं. इसमें आगे आरोप लगाया गया कि अमीषा पटेल ने 10 लाख की लौटा दिए थे, लेकिन 4.50 रुपये रुक गए. इस रकम का एक चेक भी कथित तौर पर बाउंस हो गया, जिसके चलते ही आयोजक को कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more