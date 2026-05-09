Gadar 3 पर आया बड़ा अपडेट, Ameesha Patel बोलीं- 'फिल्म के आते ही थिएटर में हंगामा मच जाएगा'

Ameesha Patel On Gadar 3: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने फिल्म 'गदर 3' को लेकर अपडेट दिया. इसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

अमीषा पटेल ने फिल्म गदर 3 पर ये बात कही है.

बॉलीवुड स्टार्स सनी देओल और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की फिल्में 'गदर' और 'गदर 2' को काफी पसंद किया गया था. इन फिल्मों ने मेकर्स का काफी फायदा कराया है. दोनों मूवीज में तारा सिंह यानी सनी देओल और सकीना यानी अमीषा पटेल की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. फिल्मों की कहानी में सनी देओल ने जिस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई कि उनके तमाम चाहने वाले फैंस खुश हो गए. दोनों मूवीज की सक्सेस के बाद फिल्म 'गदर 3' (Gadar 3) देखने को लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच अमीषा पटेल ने फिल्म 'गदर 3' को लेकर अपडेट दिया और लोगों को एक्साइटेड कर दिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

अमीषा पटेल की पोस्ट को देख एक्साइटेड हुए फैंस

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि फिल्म 'गदर 3' जरूर बनेगी. इस तरह से उन्होंने फिल्म के बनने को कन्फर्म कर दिया है. अमीषा पटेल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है,' गदर 3 पक्का आएगी और जब आएगी तब थिएटर में हंगामा मच जाएगा. ऑडियंस के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से... गदर जैसे बड़े ब्रांड के लिए बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये तो बस कम से कम कमाई होगी. और इस बार इसका स्केल और स्क्रिप्ट, दोनों ही और भी ज्यादा बड़े और धमाकेदार होंगे. तैयार रहिए.' अमीषा पटेल की पोस्ट देखने के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

GADAR 3 will come fr sure and JAB aayegi . Theatre mein hungama mach Jayega . With audiences love and gods blessings .. 500 cr is just the minimum nos at the box office for a brand like GADAR ????❤️and this time the scale and script willl be even bigger and dhamakedar . Be… Also Read 'आदित्य धर ने फिल्म बनाई है, प्रोजेक्ट नहीं', Dhurandhar 2 की तारीफ में अमीषा पटेल ने कही ये बात — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

अनिल शर्मा ने डायरेक्ट की हैं 'गदर' और 'गदर 2'

बताते चलें कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'गदर' साल 2001 में रिलीज हुई थी. वहीं, फिल्म 'गदर 2' साल 2023 सिनेमाघरों में आई थी. फिल्म 'गदर' में दिखाया जाता है कि सनी देओल का किरदार अपनी पत्नी सकीना के लिए पाकिस्तान जाता है. फिल्म 'गदर 2' में तारा सिंह अपने बेटे जीते के लिए पाकिस्तान जाता है. दोनों फिल्मों में सनी देओल का अंदाज और पाकिस्तान को धूल चटाना लोगों को काफी पसंद आया है. गौरतलब है कि तारा सिंह और सकीना के बेटे जीते का रोल उत्कर्ष शर्मा ने किया है, जो डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.