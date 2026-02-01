ENG हिन्दी
Ameesha Patel ने 'गदर 3' और 'हमराज 2' पर दिया बड़ा अपडेट, एक्ट्रेस बोलीं- 'दोनों फिल्मों...'

Ameesha Patel On Gadar 3-Humraaz 2: अमीषा पटेल ने अपनी फिल्में 'गदर' के तीसरे पार्ट 'गदर 3' और 'हमराज' के सीक्वल 'हमराज 2' को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 1, 2026 5:52 PM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी जबरदस्त एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है. लेकिन अमीषा पटेल की कुछ फिल्मों को इतनी ज्यादा तारीफ मिली कि उनके सीक्वल की अक्सर डिमांड होती रहती है. इनमें से साल 2001 में रिलीज हुई एक फिल्म 'गदर' है और इसका सीक्वल 'गदर 2' साल 2023 में रिलीज हुआ है. इसके बाद से फिल्म के तीसरे पार्ट यानी 'गदर 3' (Gadar 3) की मांग की जा रही है. इसके साथ ही अमीषा पटेल की साल 2022 में आई फिल्म 'हमराज' के सीक्वल 'हमराज 2' (Humraaz 2) को बनाने की मांग होती रहती है. अब एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'हमराज' के सीक्वल और फिल्म 'गदर 3' को लेकर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि अमीषा पटेल ने क्या कहा है.

अमीषा पटेल का वीडियो हो रहा वायरल

अमीषा पटेल हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं और पैप्स के कैमरे में कैद हुईं. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमीषा पटेल से सवाल किया जाता है, 'बॉर्डर हिट हो चुकी है और आपकी हमराज वेटिंग में हैं. लोगों की डिमांड ये कब आ रही है?' इस पर अमीषा पटेल ने कहा, 'हमराज 2 और गदर 3 पर काम चल रहा है. ये फिल्में जल्द से जल्द जरूर आएंगी.' अमीषा पटेल के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'सुपरहिट जाएंगी.' एक यूजर ने लिखा है, 'गदर 3 जल्दी आए.'

अमीषा पटेल के बयान ने फैंस हुए एक्साइटेड

गौरतलब है कि फिल्म 'हमराज' में अमीषा पटेल के साथ बॉबी देओल और अक्षय खन्ना नजर आए थे. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अब्बास-मस्तान के पास थी. साल 2002 में आई इस मूवी के सीक्वल 'हमराज 2' के डिमांड काफी समय हो रही थी. वहीं, अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर' और फिल्म 'गदर 2' को काफी पसंद किया गया था. अब इस फिल्म के अगले पार्ट यानी 'गदर 3' पर लोगों की निगाहें टिकी हैं. इसी बीच अमीषा पटेल के बयान ने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है. अब देखने वाली बात होगी एक्ट्रेस की ये फिल्में कब तक आती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
