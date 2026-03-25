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'आदित्य धर ने फिल्म बनाई है, प्रोजेक्ट नहीं', Dhurandhar 2 की तारीफ में अमीषा पटेल ने कही ये बात

Ameesha Patel Post About Dhurandhar 2: अमीषा पटेल ने फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर पोस्ट शेयर किया है. एक्ट्रेस ने फिल्म और इसके डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर तारीफ की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 25, 2026 12:52 AM IST

'आदित्य धर ने फिल्म बनाई है, प्रोजेक्ट नहीं', Dhurandhar 2 की तारीफ में अमीषा पटेल ने कही ये बात
अमीषा पटेल ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड इडस्ट्री के कई पॉपुलर स्टार्स से सजी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के चंद दिनों में कई ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सितारे फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने फिल्म 'धुरंधर 2' की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि आदित्य धर (Aditya Dhar) ने फिल्म बनाई है, प्रोजेक्ट नहीं. आइए जानते हैं कि अमीषा पटेल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में और क्या लिखा है.

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अमीषा पटेल ने शेयर किया पोस्ट

अमीषा पटेल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'आई ओपनर. इंडस्ट्री धुरंधर की तारीफ कर रही है, शानदार है और ये ब्रांड ये तारीफ डिजर्व भी करता है. इंडस्ट्री को ये एहसास करने की जरूरत है कि आदित्य धर ने फिल्म बनाई है, प्रोजेक्ट नहीं. उन्होंने एक्टर्स को कास्ट, इंस्टाग्रामर्स को नहीं जो पार्टियों में ट्रेंड करते हैं. प्रोजेक्ट बनाना बंद करो और फिल्में बनाना शुरू करो.' बतात चलें कि अमीषा पटेल से पहले शिल्पा शेट्टी, राकेश रोशन, अनुपम खेर, रजनीकांत, राम गोपाल वर्मा, अल्लू अर्जुन, ऋषभ शेट्टी, एसएस राजामौली समेत कई स्टार्स ने फिल्म 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ की है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर ली है इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. ये फिल्म बीते 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 575 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इस कमाई में फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज का कलेक्शन भी शामिल है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कमाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. बताते चलें कि इस फिल्म ने रिलीज के कुछ दिनों में कई रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिन्हें तोड़ना अब आसान नहीं होगा. फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी जैसे सितारे काम करते नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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