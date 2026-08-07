'मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी...', Ameesha Patel ने अपनी शादी को लेकर दिया रिएक्शन

Ameesha Patel On Her Wedding: एक्ट्रेस अमीषा पटेल से फैंस ने शादी को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने काफी दिलचस्प जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से बात की है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और अपनी खास पहचान बनाई है. वहीं, 51 साल की अमीषा पटेल ने अभी तक शादी नहीं की है. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को दुल्हन बनते देखना चाहते हैं. इसी बीच अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फैंस के साथ बात की है और इस दौरान उन्होंने शादी को लेकर सवाल कर दिया. एक्ट्रेस ने शादी के सवाल खुलकर जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने शादी को लेकर क्या कहा है.

अमीषा पटेल को नहीं करनी है शादी

अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. अमीषा पटेल ने हाल ही में एक्स पर #AskAmy सेशन के दौरान अपने फैंस की जिज्ञासाओं को शांत किया है. एक्ट्रेस के इस सेशन के दौरान एक फैन ने उनकी शादी को लेकर सवाल किया. फैन ने पूछा, 'आप शादी कब कर रही हैं?' अमीषा पटेल ने रिप्लाई किया, 'कभी नहीं. मैं अकेले रहकर बहुत खुश हूं. मेरे पास 100 करीबी दोस्त और परिवार है, जो मुझसे प्यार करते हैं. मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी आकर ये सबकुछ बदल दे.' इस तरह से एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि वह कभी शादी नहीं करने वाली है.

Never ???superrr happy being single . I have 100 close family and friends who love me . Can’t afford one man to come and change all that ???? https://t.co/PIccHE7bSM — ameesha patel (@ameesha_patel) August 6, 2026

अमीषा पटेल ने शादी को लेकर की थी बात

गौरतलब है कि अमीषा पटेल ने रणवीर इलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने एक सीरियस रिलेशनशिप तोड़ दिया था क्योंकि उनके साथी को उनका फिल्म इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं था. अमीषा पटेल ने कहा था कि जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपको करियर में आगे बढ़ने देते हैं. उन्होंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ खोय है और प्यार के लिए भी बहुत कुछ कुर्बान किया है. उन्होंने दोनों के लिए फैसले लिए हैं और उनसे काफी कुछ सीखा है. अमीषा पटेल ने कहा था कि उन्हें सही इंसान मिलता है तो वह शादी के लिए तैयार हैं. उन्हें आज भी बड़े परिवारों से रिश्ते आते हैं और उनसे आधी उम्र के लिए उन्हें डेट पर ले जाना चाहते हैं. वह इसलिए तैयार हैं क्योंकि इंसान का मानसिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.