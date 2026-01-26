'बॉर्डर 2' की सक्सेस के बीच सनी देओल की 'गदर 3' पर मिला बड़ा हिंट, अमीषा पटेल ने कहा- 'इस बार जब...'

बॉलीवुड स्टार्स सनी देओल (Sunny Deol) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की फिल्म 'गदर' और फिल्म 'गदर 2' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. दोनों फिल्मों ने मेकर्स की तिजोरियों भर दिया है. अब फैंस इस फ्रेंजाइजी फिल्म के तीसरे पार्ट यानी 'गदर 3' (Gadar 3) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने फिल्म 'गदर 3' को लेकर बड़ा हिंट दिया है. इस तरह से सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस के बीच फिल्म 'गदर 3' पर अपडेट आया है. इसके बाद सनी देओल और अमीषा पटेल के तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.
अमीषा पटेल ने एक्स हैंडल पर फैंस को दिया जवाब
अमीषा पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर #askamy सेशन रखा था और अपने तमाम चाहने वाले फैंस के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान फैंस ने अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया. एक फैन ने सवाल किया, 'सभी गदर 3 का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म कब आएगी? कब तारा और सकीना की जोड़ी को एक साथ देखा जा सकेगा?' इस पर अमीषा पटेल ने जवाब दिया, 'मुझ पर भरोसा कीजिए, जब भी फैंस गदर 3 में तारा और सकीना को देखेंगे, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच जाएगा. इस बार जब भी होगा, बिग बजट, बिग स्केल और उससे भी बड़ा कंटेंट, बिग धमाका लोड हो रहा है. पहले दिन 60 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन होगा. अगर और जब भी होगा तो.' बताते चलें कि फैंस ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस अमीषा पटेल से उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर निजी जिंदगी तक तमाम सवाल किए और उन्होंने सभी का जवाब दिया.
Trust me whenever fans will see TARA SAKINA in GADAR 3 Godwilling ,, it will create havoc at the box office . Iss baar jab bhi hoga ,, big budget ,, big scale and bigger content ???????BIG DHAMAKA loading for 60 cr plus on day 1 … if and whenever it happens ??❤️???? https://t.co/b7gEF5kVN2
— ameesha patel (@ameesha_patel) January 25, 2026
'गदर' और 'गदर 2' को मिला अच्छा रिस्पॉन्स
बताते चलें कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर' साल 2001 में रिलीज हुई थी. इसके बाद साल 2023 में फिल्म 'गदर 2' रिलीज हुई थी. सनी देओल और अमीषा पटेल की दोनों फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया गया था. फिल्म 'गदर' और फिल्म 'गदर 2'में डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा उत्कर्ष शर्मा भी नजर आया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
