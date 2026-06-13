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'आपने पाकिस्तान को...', Gadar की रिलीज के बाद पड़ोसी देश की महिलाओं ने फोन पर अमीषा पटेल से कही थी ये बात

Ameesha Patel On Gadar: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्हें पाकिस्तान से फोन कॉल्स आए थे.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 13, 2026 9:37 PM IST
'आपने पाकिस्तान को...', Gadar की रिलीज के बाद पड़ोसी देश की महिलाओं ने फोन पर अमीषा पटेल से कही थी ये बात

फिल्म गदर के 25 साल पूरे होने वाले हैं.

बॉलीवुड स्टार्स सनी देओल (Sunny Deol) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' (Gadar) को आने वाले 15 जून को रिलीज हुए 25 साल होने वाले हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी जबकि इसका आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान से क्लैश हुआ था. सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' ने ना सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हलचल मचा दी ही. फिल्म की एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि इसके रिलीज होन के बाद उनके पास पाकिस्तान की महिलाओं के फोन कॉल्स आए थे. आइए जानते हैं कि पड़ोसी देश की महिलाओं ने अमीषा पटेल से क्या कहा था.

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अमीषा पटेल ने फिल्म 'गदर' पर की चर्चा

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने 'एनडीटीवी' से बात करते हुए बताया, 'फिल्म गदर रिलीज होने के बाद से उनकी पाकिस्तान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मेरी सेक्रेटरी के पास पाकिस्तान की एक महिला की फोन आया और उसने कहा कि क्या अमीषा जी आपने पाकिस्तान को रुला ही दिया... सकीना ने सभी को रुला दिया. मुझसे पाकिस्तान के और लोगों ने बताया उन्होंने अपनी बेटी का नाम गदर से प्रेरित होकर सकीना रख दिया.' अमीषा पटेल ने 'गदर' को मिली सफलता को लेकर कहा, 'ये फिल्म अपने पहले दिन की रिलीज पर ही एक बड़ी हिट हो गई थी क्योंकि ओवरऑल इंडिया में सिंगल स्क्रीन पर फिल्म को 100 फीसदी की ओपनिंग मिली थी. वगह टाइम बहुत ही कठिन था क्योंकि उस समय एक्टर्स एक टाइम पर पांच-पांच फिल्में करते थे.'

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फिल्म 'गदर 2' को भी मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ उत्कर्ष शर्मा नजर आए थे. फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का रोल किया था. साल 2023 में फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' का सीक्वल 'गदर 2' बनाया और इसे भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म 'गदर 2' का डायरेक्शन भी अनिल शर्मा ने किया था. 'गदर' और 'गदर 2' के कलेक्शन पर नजर डालें तो पहली मूवी ने वर्ल्डवाइड 133 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, दूसरी फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालें तो वर्ल्डवाइड 691 करोड़ रुपये जोड़े थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल का लोगों के बीच कितना क्रेज था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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