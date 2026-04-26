ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • सलमान खान की इस फिल्म को मना करने पर पछता रहीं अमीषा पटेल, बोलीं- 'मेरा नुकसान हुआ'...

सलमान खान की इस फिल्म को मना करने पर पछता रहीं अमीषा पटेल, बोलीं- 'मेरा नुकसान हुआ'

Ameesha Patel Reject Salman Khan Film: एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक्टर सलमान खान की एक फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था. अब उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 26, 2026 12:55 AM IST

सलमान खान की इस फिल्म को मना करने पर पछता रहीं अमीषा पटेल, बोलीं- 'मेरा नुकसान हुआ'
अमीषा पटेल को फिल्म तेरे नाम ना करने का अफसोस है.

बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) ने तीन दशक से ज्यादा करियर में कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर की है. सलमान खान ने साल 2003 में फिल्म 'तेरे नाम' (Tere Naam) में काम किया था. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस भूमिका चावला लीड रोल में थीं. इस फिल्म से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था. सलमान खान और भूमिका चावला की फिल्म 'तेरे नाम' को काफी पसंद किया गया था. दोनों स्टार्स की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले अमीषा पटेल (Ameesha Patel) को अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. अमीषा पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'तेरे नाम' ना करने पर अफसोस जताया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

Also Read
लिज लैज की फोटो पर विराट कोहली के लाइक से मचा बवाल, सपोर्ट में आईं अमीषा पटेल; ट्रोलर्स की बोलती की बंद

अमीषा पटेल बोलीं- 'मेरा नुकसान हुआ'

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने 'बॉलीवुड बबल' के साथ इंटरव्यू में कहा, 'काश मैं फिल्म तेरे नाम के लिए मना नहीं करती. जब सलमान खान ने ये फिल्म मुझे ऑफर की थी तब सिर्फ गाने बने थे और फिल्म का आइडिया और कहानी थी. उन्होंने मुझे नैरेट किया, गाने भी सुनाए. तब ना डेट्स फाइनल थीं और ये भी नहीं पता था कि फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा. सलमान खान फिल्म तेरे नाम को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे. जब फाइनल हुआ, तब सतीश कौशिक जी बोर्ड पर आए. फिर मैं बिजी हो गई क्योंकि मेरे पास दूसरे प्रोजेक्ट थे. मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाई. अगर सलमान खान मेरे पास सेट डेट और डायरेक्टर की डिटेल की लेकर आते तो मैं फिल्म करती. मैं फिर तेरे नाम जैसी फिल्म को मना नहीं करती. वो कितनी खूबसूरत फिल्म थी और मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी. मुझे गाने बहुत पसंद आए थे. तो फिल्म तेरे नाम नाम करने से मेरा नुकसान हुआ.'

Also Read
'आदित्य धर ने फिल्म बनाई है, प्रोजेक्ट नहीं', Dhurandhar 2 की तारीफ में अमीषा पटेल ने कही ये बात

फिल्म 'तेरे नाम' है साउथ मूवी का रीमेक

सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' में भूमिका चावला के अलावा रवि किशन भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए थे. सतीश कौशिक को डायेरक्शन में बनी फिल्म 'तेरे नाम' साल 1999 में आई तमिल फिल्म 'सेतु' का रीमेक थी. सलमान खान की इस फिल्म के गाने से लेकर कहानी की आज भी जमकर चर्चा होती है. सलमान खान का हेयरस्टाइल तो फिल्म 'तेरे नाम' से मशहूर हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
राजपाल यादव के बाद जेल जाएंगी Ameesha Patel? जारी हुआ गैर जमानती वारंट तो एक्ट्रेस ने बताया पूरा माजरा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Ameesha Patel Bollywood News Entertainment News Salman Khan Tere Naam