सलमान खान की इस फिल्म को मना करने पर पछता रहीं अमीषा पटेल, बोलीं- 'मेरा नुकसान हुआ'...

Ameesha Patel Reject Salman Khan Film: एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक्टर सलमान खान की एक फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था. अब उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है.

बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) ने तीन दशक से ज्यादा करियर में कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर की है. सलमान खान ने साल 2003 में फिल्म 'तेरे नाम' (Tere Naam) में काम किया था. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस भूमिका चावला लीड रोल में थीं. इस फिल्म से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था. सलमान खान और भूमिका चावला की फिल्म 'तेरे नाम' को काफी पसंद किया गया था. दोनों स्टार्स की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले अमीषा पटेल (Ameesha Patel) को अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. अमीषा पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'तेरे नाम' ना करने पर अफसोस जताया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

अमीषा पटेल बोलीं- 'मेरा नुकसान हुआ'

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने 'बॉलीवुड बबल' के साथ इंटरव्यू में कहा, 'काश मैं फिल्म तेरे नाम के लिए मना नहीं करती. जब सलमान खान ने ये फिल्म मुझे ऑफर की थी तब सिर्फ गाने बने थे और फिल्म का आइडिया और कहानी थी. उन्होंने मुझे नैरेट किया, गाने भी सुनाए. तब ना डेट्स फाइनल थीं और ये भी नहीं पता था कि फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा. सलमान खान फिल्म तेरे नाम को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे. जब फाइनल हुआ, तब सतीश कौशिक जी बोर्ड पर आए. फिर मैं बिजी हो गई क्योंकि मेरे पास दूसरे प्रोजेक्ट थे. मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाई. अगर सलमान खान मेरे पास सेट डेट और डायरेक्टर की डिटेल की लेकर आते तो मैं फिल्म करती. मैं फिर तेरे नाम जैसी फिल्म को मना नहीं करती. वो कितनी खूबसूरत फिल्म थी और मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी. मुझे गाने बहुत पसंद आए थे. तो फिल्म तेरे नाम नाम करने से मेरा नुकसान हुआ.'

फिल्म 'तेरे नाम' है साउथ मूवी का रीमेक

सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' में भूमिका चावला के अलावा रवि किशन भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए थे. सतीश कौशिक को डायेरक्शन में बनी फिल्म 'तेरे नाम' साल 1999 में आई तमिल फिल्म 'सेतु' का रीमेक थी. सलमान खान की इस फिल्म के गाने से लेकर कहानी की आज भी जमकर चर्चा होती है. सलमान खान का हेयरस्टाइल तो फिल्म 'तेरे नाम' से मशहूर हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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