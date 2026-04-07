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'धुरंधर 2' की सफलता के बीच मेकर्स को लगा झटका, रिलीज के 18 दिन बाद काटने पड़े ये विवादित सीन

बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली 'धुरंधर 2' पर रिलीज के 18 दिन बाद सेंसर बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है. फिल्म के नए प्रिंट में 21 बदलाव किए गए हैं. जिसमें कई गालियों को म्यूट किया गया है. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: April 7, 2026 2:22 PM IST

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच मेकर्स को लगा झटका, रिलीज के 18 दिन बाद काटने पड़े ये विवादित सीन
धुरंधर 2 के इन सीन पर लगा कट

रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी बन चुकी है, जिसके सामने 'दंगल' और 'बाहुबली 2' जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड भी डगमगा रहे हैं. लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वर्ल्डवाइड 1622 करोड़ रुपये बटोरने और रिलीज के 18 दिन बीत जाने के बाद, इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है. मेकर्स ने फिल्म के नए प्रिंट्स में कई बड़े बदलाव किए हैं.

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क्यों चली 18 दिन बाद कैंची?

आमतौर पर फिल्मों में बदलाव रिलीज से पहले होते हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' के मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी. बोर्ड के निर्देशानुसार, फिल्म में कुल 21 मॉडिफिकेशन किए गए हैं. इनमें गालियों को म्यूट करने से लेकर तकनीकी गलतियों को सुधारना तक शामिल है.

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इन बड़े बदलावों ने चौंकाया

फिल्म के एक बेहद अहम फाइट सीन में, जहां 'पिंडा' और 'हमजा' के बीच जोरदार भिड़ंत होती है, मेकर्स की एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी. गलती से फ्रेम में असली कैमरामैन नजर आ रहा था. अब अपडेटेड वर्जन में उस फुटेज को हटाकर इस तकनीकी गलती को सुधार लिया गया है.

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गालियों पर लगा म्यूट

फिल्म के शुरुआती प्रिंट में कई ऐसे अपशब्द रह गए थे, जिन्हें सेंसर बोर्ड हटाना चाहता था. अब संजय दत्त (असलम चौधरी) के ऑपरेशन लियारी वाले सीक्वेंस के कुछ विवादित डायलॉग्स को म्यूट कर दिया गया है. साथ ही, राकेश बेदी द्वारा बोले गए अभद्र शब्दों पर भी कैंची चला दी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में केवल गालियां ही नहीं हटाई गईं, बल्कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों को पूरी तरह से बदलकर नए शब्दों से रिप्लेस किया गया है ताकि कहानी का फ्लो बना रहे और किसी की भावनाएं आहत न हों.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का जलवा

इन कानूनी और तकनीकी कांट-छांट के बावजूद, फिल्म की कमाई की रफ्तार कम नहीं हुई है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली यह फिल्म अब ग्लोबल लेवल पर 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' को चुनौती दे रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई-थ्रिलर अब एक साफ-सुथरे और बेहतर वर्जन के साथ सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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