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तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, 19वीं एनिवर्सरी पर दिखाई इनसाइड Photo

Aishwarya Rai ने अभिषेक बच्चन संग तलाक की अफवाहों के बीच कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर की है, जो उनके रिश्ते पर उंगली उठाने वालों को उनका जवाब है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 20, 2026 11:57 PM IST

तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, 19वीं एनिवर्सरी पर दिखाई इनसाइड Photo
ऐश्वर्या राय ने दिखाई अनसीन फोटो

Aishwarya Rai Share Inside Photos: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स की लिस्ट में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) पिछले काफी समय से अपने रिश्तों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. बीच तो इनके तलाक की खबरें भी सामने आई थीं. हालांकि, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है, जो उनके रिश्ते पर उंगली उठाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है.

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दरअसल, ऐश्वर्या राय बच्चन 20 अप्रैल 2026 को अपनी शादी 19वीं सालगिरह (Aishwarya Abhishek Anniversary) मना रही हैं और इस खास मौके को उन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जिसकी की छोटी लेकिन प्यारी सी झलक उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की है, जो न सिर्फ वायरल हो रही है बल्कि, उनकी रिश्ते में चल रही अनबन की खबरों पर फुलस्टॉप भी लगा रही है.

ऐश्वर्या राय ने शेयर की परफेक्ट फैमिली फोटोज

ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी के 19 साल पूरे होने की खुशी सोशल मीडिया पर कुछ प्यारी तस्वीरों के साझा की. इन फोटोज में ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ मुस्कुराती नजर आ रही हैं. पहली फोटो में यह छोटा सा परिवार एक खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते के साथ पोज दे रहा है, वहीं दूसरी फोटो में तीनों की सादगी भरी मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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