Viral Video: कैमरे के सामने छलका विशाल भारद्वाज का दर्द? O Romeo के गिरते कलेक्शन के बीच बोले- 'ये मेरी जिंदगी की सबसे...'

O Romeo: बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' हाल ही में रिलीज हुई है, लेकिन इसका जादू दर्शकों पर कुछ खास देखने को नहीं मिला. इसी बीच डायरेक्टर ने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फिल्म के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 20, 2026 9:27 AM IST

'ओ रोमियो' के हेटर्स को विशाल भारद्वाज का करारा जवाब

Vishal Bhardwaj On O Romeo Falling Collection: बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) अपनी बेबाकी और बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 'मकबूल', 'ओमकारा' और 'हैदर' जैसी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है. हालांकि, इन दिनों वो हालिया रिलीज फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) को लेकर सुर्खियों में हैं, जो सिनेमाघरों में बनी हुई है. मूवी का ट्रेलर देखने के बाद लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा थी, लेकिन रिलीज के बाद वो क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है और न ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (O Romeo Box Office Collection) में कुछ खास प्रदर्शन दिखाई दे रहा है. इसी बीच विशाल भारद्वाज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फिल्म को लेकर ऐसी बात कहते नजर आए, जो ट्रोलर्स के मुंह पर ताला लगाने के लिए काफी है.

Vishal Bhardwaj ने किया हेटर्स का मुंह बंद

'ओ रोमियो' की रिलीज के बीच डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' पर भी बात की. डायरेक्टर ने क्रिटिक्स को खरी-खरी सुनाते हुए ऐसा कुछ कहा जिसके बाद सभी हेटर्स का मुंह बंद हो गया. दरअसल, विशाल ने लोगों की उम्मीद से हटकर जवाब दिया. उन्होंने अपनी हालिया रिलीज फिल्म के गिरते कलेक्शन के बीच कहा कि, ये उनकी अब तक की सबसे सफल फिल्मों में से एक हो सकती है.

'मुझे इस मूवी पर बहुत गर्व है'

विशाल भारद्वाज ने क्रिटिक्स को करारा जवाब देते हुए कहा, 'फिल्म को लेकर क्रिटिक्स की चाहे जो भी राय हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि, यह उनकी अब तक की सबसे सफल फिल्मों में से एक हो सकती है. मुझे यह इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि, उन ट्रोलर्स का दिल टूट जाए जिन्होंने फिल्म की आलोचना की थी. उनकी राय जो भी रही है, लेकिन यह मेरी लाइफ की सबसे सफल फिल्म होगी. मुझे इस मूवी पर बहुत गर्व है. मुझे इस पर जरा भी शर्म नहीं है. मैं बहुत खुश हूं. मैंने जो रोमांटिक और वाइलेंस की कहानी गढ़ी है, उस पर बहुत गर्व है.'

एक नजर O Romeo के अब तक के कलेक्शन पर

विशाल भारद्वाज की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है. मूवी ने ओपनिंग डे पर 8.5 का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की. वहीं तीसरे 9 करोड़ का कारोबार किया. चौथे दिन 4.85 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवे दिन 5.35 करोड़ रुपए कमाए. छठे दिन 3.65 करोड़ रुपए की कमाई हुई. 7वें दिन 3.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन सामने आया है. वहीं अगर बात करें अबतक के कुल कलेक्शन की तो 'ओ रोमियो' ने 7 दिनों में 47.15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

