google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • Amitabh Bachchan Post: खराब सेहत की अफवाहों के बीच अमिताभ बच्चन का करारा जवाब, क्रिप्टिक पोस्ट में ल...

Amitabh Bachchan Post: खराब सेहत की अफवाहों के बीच अमिताभ बच्चन का करारा जवाब, क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा 'चील चुप होता…'

Amitabh Bachchan Post: अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों के बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने अनोखे अंदाज में ट्रोलर्स और गॉसिप करने वालों की क्लास लगाई है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 20, 2026 8:49 AM IST
bollywoodlife.com top news

अमिताभ बच्चन का पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर जब भी कोई खबर आती है, तो उनके करोड़ों फैंस की सांसें अटक जाती हैं. हाल ही में इंटरनेट पर ऐसी ही कुछ अफवाहें उड़ीं कि बिग बी की तबीयत ठीक नहीं है और वे अस्पताल में भर्ती हैं. इन तमाम अटकलों और गॉसिप्स के बीच, खुद मेगास्टार ने अपने ही अंदाज में सोशल मीडिया पर आकर स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने किसी अफवाह का सीधा खंडन तो नहीं किया, लेकिन अपनी क्रिप्टिक पोस्ट से यह जरूर बता दिया कि वो एकदम ठीक हैं.

ब्लाग पर लिखी कविता

अमिताभ बच्चन ने बुधवार की सुबह-सुबह एक्स (ट्विटर) पर अपनी बात रखी, इसके साथ एक्टर ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पर एक बेहद गहरी कविता भी शेयर की. हमेशा की तरह अपने खास ह्यूमर और तीखे अंदाज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऑनलाइन चल रही चर्चाओं पर तंज कसा. उनकी कविता की एक लाइन का गहरा मतलब यह निकलता है कि 'जब चील खामोश बैठती है, तो तोते बेवजह चहचहाना शुरू कर देते हैं.'

bollywoodlife.com top news
Also Read

बॉलीवुड में Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan के पास है सबसे ज्यादा सोना, करोडों रुपये में है कीमत!

इस एक लाइन से बिग बी ने उन लोगों को चुप करा दिया जो उनकी सेहत को लेकर बिना सिर-पैर की बातें बना रहे थे. पोस्ट के आखिर में उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भी भेजीं.

'बडुम्बा' पोस्ट से फैंस हुए हैरान

यही नहीं, बिग बी ने एक और ट्वीट किया जिसने फैंस के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी और उन्हें थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया. उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में लिखा 'पिलोरी - बडुम्बा' अब इस 'बडुम्बा' का असली मतलब क्या है, यह तो सिर्फ बच्चन साहब ही जानते हैं, लेकिन इसे देखकर फैंस कमेंट सेक्शन में पूछने लगे, "सर, आखिर माजरा क्या है?" यह पोस्ट साफ दिखाती है कि खराब सेहत की खबरें सिर्फ कोरी अफवाह हैं और बिग बी हमेशा की तरह फुल एनर्जी में हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

जब फिल्म के सेट पर घायल ऐश्वर्या राय के लिए अमिताभ बच्चन ने धरती आसमान कर दिया था एक, मंगवा लिया था अंबानी का प्राइवेट जेट

अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट

अगर किसी को लगता है कि अमिताभ बच्चन अब थक चुके हैं, तो उनका आने वाला वर्कफ्रंट उनके होश उड़ा देगा. 80 पार की उम्र में भी वे इंडस्ट्री के सबसे बिजी अभिनेताओं में से एक हैं. वे नाग अश्विन की ब्लॉकबस्टर 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में सुपरस्टार प्रभास के साथ एक बार फिर अश्वत्थामा के दमदार रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा, उनके खाते में बड़े पैमाने पर बनने वाली फैंटेसी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट दो: देव' और थ्रिलर फिल्म 'आंखें 2' जैसी बड़ी सीक्वेल्स शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

शादी से पहले मां बनने वाली थी ये हसीना, बॉयफ्रेंड ने बच्चा अपनाने से किया इंकार तो करवाना पड़ा अबॉर्शन