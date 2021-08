Amitabh Bachchan के बंगले को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सकते में मुंबई पुलिस

Amitabh Bachchan and Mumbai Railway Stations gets a bomb hoax: बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से मुंबई पुलिस सकते में हैं। बीती रात मुंबई पुलिस को तीन रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई पुलिस के एक कॉलर ने फोन कर ये धमकी दी थी। जिसके बाद मिनटों में ही मुंबई पुलिस हरकत में आ गई और बकायदा एक तलाशी अभियान चलाया गया है। अभी तक मुंबई पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जिसकी वजह से अब पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। Also Read - रियल लाइफ में गंजे हैं ये 10 बॉलीवुड सितारे, नकली बालों के दम पर बरकरार है हुस्न, देखें PHOTOS

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस ने बताया, 'मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू (क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट) ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। उसने इस फेक कॉल के बारे में पूछताछ की जा रही है। जो मुंबई पुलिस को बीती रात आई थी। जिसमें मुंबई में 4 अलग-अलग लोकेशन्स पर बम होने का दावा किया गया था।'

इससे पहले मुंबई पुलिस ने बताया था कि वो संदिग्ध कॉल की लोकेशन मैप करने की कोशिश में हैं ताकि कॉलर तक पहुंचा जा सके। सामने आई इस जानकारी के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस में खलबली मच गई थी। अमिताभ बच्चन के चाहने वाले उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। मुंबई पुलिस अभी भी इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।

फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों कई फिल्मों को लेकर बिजी हैं। वो जल्दी ही साउथ सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर निर्देशक नाग अश्विन की फिल्म में नजर आने वाले हैं। जबकि इसके अलावा उनके हाथ झुंड, रश्मिका मंदाना स्टारर गुडबाय, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र भी है। अमिताभ बच्चन की इन फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार हैं।