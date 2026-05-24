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Amitabh Bachchan के संडे दर्शन के लिए आया फैन बंगले के बाहर हुआ बेहोश, वीडियो वायरल होने पर आए ये कमेंट

Amitabh Bachchan Fan Faints: अमिताभ बच्चन की फैंस के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिलती है. वह हर संडे अपने बंगले के बाहर आते हैं और फैंस से मिलते हैं. इस रविवार उनके बंगले के बाहर एक फैन बेहोश हो गया.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 24, 2026 8:16 PM IST
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बॉलीवुड इंडस्ट्री के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने काम के दम पर फैंस के बीच खास जगह बनाई है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने बंगले के बाहर आते हैं और फैंस से मुलाकात करते हैं. इस दौरान बिग बी के बाहर काफी संख्या में फैंस उमड़ते हैं. इस रविवार यानी आज एक बार फिर अमिताभ बच्चन अपने बंगले के बाहर आए और फैंस से रूबरू हुए. हालांकि, इस संडे एक हादसा हो गया. दरअसल, बिग बी को देखने आया उनका एक फैन बेहोश हो गया. इसका वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

अमिताभ बच्चन हर रविवार को फैंस से करते हैं मुलाकात

सिनमा की दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन की फैंस में जबरदस्त दीवानगी है. वह हर रविवार को बंगले के बाहर आते हैं और फैंस से मिलते हैं. उनके इस कार्यक्रम को संडे दर्शन का नाम दिया गया है. फैंस बिग बी को देखने के लिए उतावले नजर आते हैं. 24 मई यानी इस रविवार को भी अमिताभ बच्चन अपने बगले 'जलसा' के बाहर आए और अपने चाहने वाले फैंस हाथ जोड़कर अभिवादन किया. इस दौरान उनके बंगले के बाहर पहुंचा एक फैन भीड़ और गर्मी के चलते बेहोश हो गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देख जा सकता है कि बेहोश हुए फैन के आसपास लोग उसे संभालते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस फैन की पहचान और हालत को कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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अमिताभ बच्चन के फैन के वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन

अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर बेहोश हुए फैन का वीडियो सामने आने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'पता नहीं लोग क्यों जाते हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'इतनी भी क्या दीवानगी कि जान पर बन आए.' एक यूजर ने लिखा है, 'पागलों की कमी नहीं हमारे देश में.' एक यूजर ने लिखा है, 'इसे क्या मिला वहां जाकर.' अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'कल्कि 2898 एडी 2' में काम करते नजर आएंगे. उनकी इस फिल्म का इंतजार किया जा रहा है. अमिताभ बच्चन पिछली बार साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'वेट्टैयन' में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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