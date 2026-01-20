ENG हिन्दी
अमिताभ बच्चन की वो फिल्म, जो सिनेमाघरों में हुई थी फ्लॉप, टीवी पर मिले 100 करोड़ व्यूज, कल्ट क्लासिक मूवी लिस्ट में है शुमार

अमिताभ बच्चन ने कई कल्ट क्सासिक फिल्में दी हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जो सिनेमाघरों में फ्लाॅप हो गई थी, जबकि इस फिल्म को टीवी और Youtube पर लोगों ने बहुत पसंद किया था.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 20, 2026 12:08 PM IST

अमिताभ बच्चन की वो फिल्म, जो सिनेमाघरों में हुई थी फ्लॉप, टीवी पर मिले 100 करोड़ व्यूज, कल्ट क्लासिक मूवी लिस्ट में है शुमार

भारतीय सिनेमा में सफलता का पैमाना हमेशा से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बिकने वाली टिकटों की संख्या रहा है. इसी हिसाब से अमिताभ बच्चन की 'शोले' ने करोड़ों टिकटें बेचीं. लेकिन डिजिटल युग और केबल टीवी ने इसे को पूरी तरह बदल दिया है. आज व्यूअरशिप सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टीआरपी (TRP) और यूट्यूब (YouTube) व्यूज से तय होती है. यही वजह है कि 1999 में रिलीज हुई एक फिल्म, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी, आज देश की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है.

कौन सी है फिल्म?

हम बात कर रहे हैं कल्ट-क्लासिक 'सूर्यवंशम' की. साल 1999 में ई.वी.वी. सत्यनारायण के निर्देशन में 'सूर्यवंशम' रिलीज हुई, तो इसे दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया था. फिल्म की लागत भी नहीं निकल पाई और दुनिया भर में इसने महज 12.65 करोड़ का कारोबार किया. भारत में इस फिल्म के 40 लाख टिकट भी नहीं बिके थे, जिसे उस दौर में एक बड़ी 'फ्लॉप' माना गया. अमिताभ बच्चन के डबल रोल (ठाकुर भानुप्रताप और हीरा ठाकुर) और पिता-पुत्र के इमोशनल कहानी को तब थिएटर में वो प्यार नहीं मिला, जिसकी उम्मीद थी.

सोनी मैक्स की वजह से फिल्म को मिले व्यूज

थिएटर में हारने के बाद फिल्म का सफर छोटे पर्दे यानी टीवी पर शुरू हुआ. सोनी मैक्स (SET MAX) ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे और फिर शुरू हुआ 'सूर्यवंशम' का वो दौर, जो आज भी जारी है. BARC डेटा के अनुसार, 2017 तक भी फिल्म के री-रन को हर बार करीब 44 लाख घरों में देखा जा रहा था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 25 सालों में टीवी पर इस फिल्म को कम से कम 25 से 30 करोड़ बार देखा जा चुका है. इस फिल्म की कहानी और इसके गानों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था. वहीं इसमें बच्चे और ठाकुर भानुप्रताप की दोस्ती भी लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब हुई.

यूट्यूब पर 70 करोड़ का आंकड़ा

'सूर्यवंशम' की असली ताकत इंटरनेट के दौर में निकलकर सामने आई. गोल्डमाइंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को अपने तीन अलग-अलग YouTube चैनलों पर अपलोड किया. आज इन वीडियोज के कुल व्यूज मिलाकर 701 मिलियन (70 करोड़) से भी ज्यादा हैं. यदि हम टीवी, अमेजॉन प्राइम वीडियो और यूट्यूब के आंकड़ों को जोड़ दें, तो यह फिल्म 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लेती है. यह संख्या 'शोले' या 'बाहुबली' जैसी फिल्मों की पहुंच से भी कहीं आगे निकल चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
