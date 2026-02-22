ENG हिन्दी
अमिताभ बच्चन की वो फिल्म, जो 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी, क्या आप जानते हैं इस कल्ट क्लासिक मूवी का नाम?

आज हम आपको एक शानदार फिल्म के बारे में बता रहें हैं. जो 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रही. यह फिल्म 50 साल पहले रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने शानदार एक्टिंग की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 22, 2026 4:56 PM IST

अमिताभ बच्चन की वो फिल्म, जो 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी, क्या आप जानते हैं इस कल्ट क्लासिक मूवी का नाम?
amitabh bachchan

बाॅलीवुड एक्टर और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की हैं, दो सालों बाद भी बहुत याद किए जाते हैं. आज हम आपको एक शानदार फिल्म के बारे में बता रहें हैं. जो 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रही. यह फिल्म 50 साल पहले रिलीज हुई थी. हम यहां जिस फिल्म के बारे में बता रहें हैं. उसका नाम 'कभी कभी' है. 27 फरवरी 1976 को रिलीज हुई यश चोपड़ा की यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे फिल्मों में एक मानी जाती है.

यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म

यश चोपड़ा उस दौर में 'दीवार' और 'दाग' जैसी फिल्मों से 'एंग्री यंग मैन' के दौर को बना रहें थे. लेकिन 'कभी कभी' फिल्म किसी एक्शन सीन पर नहीं, बल्कि साहिर लुधियानवी की एक नज्म पर टिकी थी. यश जी ने साहिर की लाइनें पढ़ीं और उनके मन में एक एक प्यार का ख्याल आया. इस विचार को उनकी पत्नी पामेला चोपड़ा ने विस्तार दिया और एक ऐसी कहानी तैयार हुई, जिसमें अधूरी मोहब्बत भी थी और एक बेटी का अपनी मां को खोजने का दर्द भी.

जब 'एंग्री यंग मैन' को मिली चेतावनी

उस समय फिल्म जगत के लोगों ने यश चोपड़ा को एक चेतावनी दी थी. अमिताभ बच्चन की इमेज तब तक 'एंग्री यंग मैन' के रूप में ढ़ल चुकी थी. जानकारों का कहना था कि हाथ में बंदूक थामने वाले अमिताभ के हाथ में डायरी और कलम दर्शकों को अच्छी नहीं लगेगा. लेकिन यश चोपड़ा अपनी जिद पर अड़े थे. उन्होंने न सिर्फ अमिताभ को एक शायर के रूप में पेश किया, बल्कि राखी को ही लीड एक्ट्रेस के लिए चुना, जो उस वक्त फिल्मों से दूरी बना चुकी थीं.

फिल्म के गाने हुए हिट

फिल्म का संगीत खैयाम ने तैयार किया था. ताज्जुब की बात यह है कि उस दौर में खैयाम पर अनलकी होने का ठप्पा लगा था. लोग यश चोपड़ा को डरा रहे थे कि यह फैसला फिल्म को डुबो देगा. मगर यश चोपड़ा ने साहिर की शायरी और खैयाम की धुन पर भरोसा किया. जिसका नतीजा यह हुआ कि 'कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है' और 'मैं पल दो पल का शायर हूं' जैसे गीत न केवल सुपरहिट हुए, बल्कि दशकों बाद आज भी लोगों के जुबान पर हैं.

50 हफ्तों का शानदार सफर

'कभी कभी' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकाॅर्ड को तोड़ दिया. मुंबई के मेट्रो टॉकीज में 26 हफ्ते पूरे करने के बाद यह फिल्म मराठा मंदिर पहुंची और वहां भी इसका जादू बरकरार रहा. कुल मिलाकर यह फिल्म लगातार 50 हफ्तों यानी की एक साल तक सिनेमाघरों में टिकी रही. यह उस दौर की कल्ट क्लासिक बन गई. सागर सरहदी के लिखे शायराना संवादों और खैयाम की म्यूजिक ने इस फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी दिलाए. बेस्ट संगीतकार से लेकर बेस्ट सिंगर तक, इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

