अमिताभ की वो हीरोइन, जिसकी प्लेन क्रैश ने छीन ली जिंदगी, महज 31 की उम्र में हुआ दर्दनाक मौत...

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहें हैं, जिसकी मौत भी एक प्लेन क्रैश में हुई थी. इस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ हिट फिल्म किया था. वहीं मौत के समय एक्ट्रेस प्रेग्नेंट भी थीं.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, भले ही वे दुनिया में रहें या नहीं रहें. ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं सौंदर्या, जिन्हें हिंदी भाषी दर्शक आज भी फिल्म 'सूर्यवंशम' की 'राधा' के रूप में याद करते हैं. अमिताभ बच्चन के अपोजिट अपनी सादगी और एक्टिंग से जादू चलाने वाली इस एक्ट्रेस की कहानी जितनी शानदार थी, उसका अंत उतना ही दर्दनाक रहा है.

साउथ की क्वीन और बॉलीवुड एक्ट्रेस

90 के दशक में सौंदर्या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की 'नंबर वन' एक्ट्रेस मानी जाती थीं. उन्होंने दक्षिण भारत के लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया था. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने 1999 में अमिताभ बच्चन के साथ 'सूर्यवंशम' से बॉलीवुड डेब्यू किया, तो लोग उनकी खूबसूरती और शालीन अभिनय के कायल हो गए. वे केवल 31-32 साल की थीं और उनका करियर अपने चरम पर था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.

17 अप्रैल 2004 की सुबह

साल 2004 में सौंदर्या ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुईं. 17 अप्रैल के दिन वह बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश के करीमनगर जा रही थीं. सौंदर्या अपने भाई अमरनाथ और एक पायलट के साथ 'सेसना 180' (Single-Engine Cessna 180) विमान में सवार हुईं. बेंगलुरु की जक्कूर एयरस्ट्रिप से उड़ान भरने के महज 5 मिनट के भीतर विमान लड़खड़ाने लगा. लोगों के अनुसार, विमान जमीन से कुछ ही ऊपर था जब वह अचानक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के खेतों में जा गिरा. विमान में भीषण आग लग गई, जिसने पल भर में सबको अपनी चपेट में ले लिया. सबसे दुखद बात यह थी कि सौंदर्या उस वक्त गर्भवती थीं.

क्या यह 'हादसा' था या 'हत्या'?

सौंदर्या की मौत के दो दशक बाद, साल 2025 में इस मामले ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लिया. आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक व्यक्ति ने तेलुगु सुपरस्टार मोहन बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आरोप लगाया गया कि सौंदर्या की मौत महज एक विमान हादसा नहीं, बल्कि एक हत्या थी और इसके पीछे मोहन बाबू का हाथ था. इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया. हालांकि, सौंदर्या के पति जीएस रघु ने तुरंत सामने आकर इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सौंदर्या और मोहन बाबू के बीच संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं था और ऐसी खबरें केवल अफवाह हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

