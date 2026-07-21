Amitabh Bahchan को सर्जरी के लिए ICU में होना पड़ा था भर्ती, बिग बी ने दिया हेल्थ अपडेट

Amitabh Bachchan Health Update: अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया है कि उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. बिग बी के तमाम चाहने वाले फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में अपना हेल्थ अपडेट दिया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) 83 साल की उम्र में भी काफी एक्टिव हैं. वह अपने से जुड़े अपडेट सोशल मीडिया पर देते रहते हैं. अमिताभ बच्चन ने अपनी हेल्थ को लेकर एक अपडेट दिया तो फैंस चिंतित हो गए. दरअसल, बिग बी ने बताया कि उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. हालांकि, वो घर वापस आ गए हैं. अमिताभ बच्चन ने बताया है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का समय उनके लिए काफी कठिन रहा है. इसके बाद फैंस अपने पसंदीदा एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. आइए बताते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा है.

अमिताभ बच्चन ने बताई अपनी हालत

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर आए दिन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी पोस्ट शेयर करते रहते हैं. अब अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लेटेस्ट अपडेट से फैंस को चिंतित कर दिया है. दरअसल, बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा है, 'अस्पताल में सर्जरी और आईसीयू में, बेहतरीन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में फिर छुट्टी और घर वापसी. घर वापसी का फेज फिजिकली, साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली सबसे मुश्किल रहा है.' उन्होंने आगे लिखा है, 'आप एक शानदार चैंपियन हैं और एक दिन हार आपके सामने खड़ी हो जाती है. ये आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर होता है. कुछ लोग इसका बहादुरी से सामना करते हैं और कुछ हार मान लेते हैं. जो कोशिश करते हैं और निडर रहते हैं और हमेशा चैंपियन बने रहते हैं, जो ऐसा नहीं करते. वो पुरानी कामयाबी के सहारे अस्तित्व बनाए रखते हैं. ये एक ऐसा फैसला है जो हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से लेता है. दोनों ही रास्ते गलते नहीं हैं. अच्छे और खुश रहें.'

83 साल के अमिताभ बच्चन फिल्मों में हैं एक्टिव

अमिताभ बच्चन ने अपना हेल्थ अपडेट तो दे दिया लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी किस चीज की सर्जरी हुई है. फिलहाल, बिग बी के तमाम चाहने वाले फैंस अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं. 83 साल की उम्र में भी बिग बी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. उनका पॉपुलर रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का अगला सीजन अगस्त में शुरू होने वाला है. अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.