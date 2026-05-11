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बॉलीवुड में Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan के पास है सबसे ज्यादा सोना, करोडों रुपये में है कीमत!

Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan Gold: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पास कई करोड़ रुपये का सोना है. वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा ज्वेलरी रखने के कपल हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 11, 2026 4:14 PM IST
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अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पास इतना सोना है.

गोल्ड यानी सोने की चाहत हर किसी को होती है. लेकिन बीते कुछ महीने से सोने की कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से अपील की है कि एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है ताकि विदेश मुद्रा को बचाया जा सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) के पास सबसे ज्यादा सोना है. आइए आपको बताते हैं कि दोनों सितारों के पास कितनी कीमत का सोना है.

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अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पास है इतनी ज्वेलरी

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने काम के दम पर काफी नाम कमाया है. इसके साथ ही उन्होंने काफी पैसा भी कमाया है. वहीं, अमिताभ बच्चन की पत्नी और वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन ने भी खूब पैसा कमाया है. बॉलीवुड के इस कपल को अमीर जोड़ियों में गिना जाता है. अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने गोल्ड में काफी निवेश किया है. बताते चलें कि साल 2024 में जया बच्चन ने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपने पति अमिताभ बच्चन की संपत्ति की जानकारी दी थी. इस हलफनामे के मुताबिक, जया बच्चन के पास 40.97 करोड़ के हीरे और सोने की ज्वेलरी है. वहीं, अमिताभ बच्चन के पार 54.77 करोड़ रुपये की ज्वेलरी है. इस तरह से दोनों के पास 95 करोड़ रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी है. इस तरह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पास काफी ज्यादा ज्वेलरी है.

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अमिताभ बच्चन 83 साल में हैं एक्टिव

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में काफी एक्टिव हैं. उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में जो आने वाले समय में रिलीज होने वाली हैं. बिग ना सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि साउथ सिनेमा की फिल्मों में काम करते नजरे आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन के पास 'कल्कि 2898 एडी 2',' ब्रह्मास्त्र 2', 'सेक्शन 84' जैसी मूवीज हैं. मेगास्टार की इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वहीं, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अब कुछ ही मूवीज में नजर आती हैं. वह समाजवादी पार्टी के तरफ से राज्यसभा की सांसद है. वह 2004 से लगातार पांचवीं बार राज्यसभा भेजी गई हैं. अब जया बच्चन के राज्यसभा मे पांचवें टर्म का कार्यकाल 2024 से 2030 तक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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