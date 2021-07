Dilip Kumar की मौत की खबर सुनकर टूटा Amitabh Bachchan का दिल, बोले ‘भारतीय सिनेमा का इतिहास जब लिखा...’

Amitabh Bachchan on Dilip Kumar death: भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार (Dilip Kumar) अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अपने चाहनेवालों से विदा ले ली। दिलीप कुमार पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके करीबियों ने मीडिया को जानकारी दी थी कि एक्टर को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप कुमार की मृत्यु की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई दिलीप कुमार की मृत्यु को भारतीय सिनेमा के लिए भारी क्षति बता रहा है। Also Read - Amitabh Bachchan के बंगले पर चलेगा BMC का बुलडोजर , 'प्रतीक्षा' पर गिरी गाज

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी दिलीप कुमार की मृत्यु पर भावुक पोस्ट किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट के माध्यम से एक्टर को याद करते हुए लिखा है, ‘सिनेमा का चलता-फिरता इंस्टीट्यूशन चला गया... जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें इस बात का जिक्र होगा कि भारतीय सिनेमा दिलीप कुमार से पहले कैसा था और दिलीप कुमार के बाद कैसा हो गया। मैं अपनी ओर से दिलीप कुमार साहब की आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान दिलीप साहब के परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दें।’

T 3958 - An institution has gone .. whenever the history of Indian Cinema will be written , it shall always be 'before Dilip Kumar, and after Dilip Kumar' ..

My duas for peace of his soul and the strength to the family to bear this loss .. ???

Deeply saddened .. ?

