Suhagrat पर बना 7.46 मिनट का वो गाना, जिसमें 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग एक्टर ने किया खूब रोमांस, गाना देख भड़क उठेगा...

Suhagrat Song: बॉलीवुड में हजारों रोमांटिक गाने बनें हैं, लेकिन जो बात 'सुहागरात' के गानो की होती है वो किसी और में कहां...ऐसा ही एक 33 साल पहले आया गाना है, जो आज भी युवाओं के दिलों में आग भड़का जाता है.

Suhagrat Song: वैसे तो बॉलीवुड में सुहागरात की थीम पर हजारों गाने बन चुके हैं, जिसमें शादीशुदा जोड़े के बीच कुछ खास केमिस्ट्री तो किसी कहानी के दिखाया गया है, लेकिन 33 साल पहले आए 'सुहागरात' (Suhagrat) पर एक गाने के आगे सबकुछ फीका पड़ जाता है. 7 मिनट 46 सेकंड लंबे इस गाने में शादी की रस्मों से लेकर सुहागरात (Suhagrat Song) की उस जादुई रात तक के सफर को एक ही सुर में इस कदर पिरोया गया था, जो आज भी लोगों के दिलों में आग भड़का जाता है. इस गाने को रिलीज हुए 33 साल जरूर बीत चुके हैं, लेकिन आज के मॉडर्न रोमांस को मात देने का दम रखता है. आइए जानते हैं ये गाना कौन सा है?

कौन सा है Suhagrat पर बना ये गाना?

हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि, साल 1992 में रिलीज हुई फीचर फिल्म 'खुदा गवाह' (Khuda Gawah) का है, जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और श्रीदेवी (Sridevi) की लव स्टोरी (Love Story) देखने को मिली थी. इसी मूवी में एक गाना था 'तू मुझे कबूल' है, जिसमें शादी से लेकर सुहागरात तक सीन देखने को मिला था. इस गाने में ऐसे-ऐसे सीन दिखाए गए थे, जो आज भी दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देता है. इसमें अमिताभ बच्चन के डीप डायलॉग्स, श्रीदेवी की नजाकत और कपल के बीच की केमिस्ट्री ने इसे यादगार बना दिया है.

20 छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस से पर्दे पर लगाई आग!

साल 1992 में रिलीज हुई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का गाना 'तू मुझे कबूल' भी सुपरहिट रहा था. इसमें 20 छोटी श्रीदेवी के साथ अमिताभ बच्चन जमकर रोमांस करते नजर आए थे, जिसने पर्दे पर आग लगा दी थी. इस गाने को मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ती ने अपनी आवाज दी थी, जबकि म्यूजिक लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया था. इस गाने में इमोशनल और क्लासिकल टच साफ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह पिछले 33 सालों से लगातार पॉपुलर सॉन्ग्स की लिस्ट में बना हुआ है. अफगानिस्तान की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट यह गाना बेहद कामुक और मेलोडियस है.

हिट या फ्लॉप?

मुकुल एस आनंद द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और नागार्जुन के अलावा किरण कुमार, डैनी डेंगजोंग्पा, शिल्पा शिरोडकर और विक्रम गोखले जैसे कलाकार भी नजर आए थे. बता दें कि, 5.7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जिससे यह उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और हिट साबित हुई थी.

