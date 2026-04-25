'कुल्ला किया, लो बन गया म्यूजिक...' जब Gargling की धुन पर हुई अमिताभ बच्चन की ग्रैंड एंट्री, सिनेमाघरों में खूब बजी थीं सीटियां

Amitabh Bachchan villainous entry on The Gurgling BGM: बॉलीवुड की एक फिल्म ऐसी भी फिल्म है जिस पर अमिताभ बच्चन ने कुल्ले की आवाज पर धमाकेदार एंट्री की थी. लोग आज भी इस एंट्री के म्यूजिक को समझ नहीं पाए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं.

Amitabh Bachchan villainous entry on The Gurgling BGM: एक जमाना था जब बॉलीवुड में म्यूजिक पर बहुत ध्यान दिया जाता था. कई बार तो फिल्म के गाने ही तय कर देते थे कि फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप… हालांकि आज का जमाना काफी बदल गया है. आज तो क्रिएटिविटी के नाम पर म्यूजिक कंपोजर पुराने गानों के रीमिक्स से ही काम चला रहे हैं. वहीं किसी जमाने में म्यूजिक कंपोजर्स कुल्ला करके भी संगीत बना लेते थे. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सच में हो चुका है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये कारनामा सालों पहले आरडी बर्मन करके दिखा चुके हैं.आरडी बर्मन की वजह से अमिताभ बच्चन ने सालों पहले कुल्ले की धुन पर धमाकेदार एंट्री की थी. यहां हम बात कर रहे हैं साल 1982 में आई फिल्म सत्ते पर सत्ता के बारे में… जो कि अपने जमाने की हिट फिल्म थी. इस मल्टीस्टारर फिल्म का संगीत आरडी बर्मन ने दिया था. बताया जाता है कि आरडी बर्मन ने फिल्म का एक गाना गोवन सिंगर ऐनी पिंटो से गवाया था. गाना गाने के बाद एक दिन अचानक ही आरडी बर्मन ने ऐनी पिंटो मिलने के लिए बुलाया. ऐनी पिंटो को लगा कि उनको फिस से आरडी बर्मन के लिए गाना गाना है, हालांकि उनके साथ तो कुछ और ही हो गया. आते ही आरडी बर्मन ने ऐनी पिंटो को एक गिलास पानी पीने के लिए दिया.

जब ऐनी पिंटो को लगा सदमा

आरडी बर्मन ने उनसे कहा कि इस पानी को मुंह में रखकर कुल्ले की आवाज निकालनी है. आरडी बर्मन की ये बात सुनकर ऐनी पिंटो को सदमा लग गया. हालांकि आरडी बर्मन ने ऐनी पिंटो से जो कहा वो उन्होंने करके दिखा दिया. म्यूजिक बनने के बाद भी ऐनी पिंटो को नहीं पता था कि इस म्यूजिक का आरडी बर्मन आखिर क्या करने वाले हैं. जिसके बाद फिल्म सत्ते पर सत्ता को रिलीज किया गया. तब जाकर सबको पता चलेगा कि आरडी बर्मन ने इस म्यूजिक का क्या किया.

बाबू की एंट्री को आरडी बर्मन ने बनाया खास

दरअसल आरडी बर्मन ने फिल्म के विलेन बाबू की एंट्री पर ऐनी पिंटो का ये Gurgling BGM का इस्तेमाल किया. इस Gurgling BGM को बॉलीवुड के सबसे शानदार म्यूजिक्स में से माना जाता है. इस Gurgling BGM ने अमिताभ बच्चन की आम सी एंट्री को बहुत खतरनाक बना दिया था. इससे पता चलता है कि BGM को लेकर आरडी बर्मन कितने सीरियस रहते थे. उनको पता था कि किसी हीरो और विलेन की एंट्री का हिट होना फिल्म के BGM पर भी निर्भर रहता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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