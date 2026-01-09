83 साल के Amitabh Bachchan ने कुछ इस तरह से की Ram Charan से मुलाकात, लोग बोले- 'क्या एनर्जी है बच्चन साहब'

Amitabh Bachchan Ram Charan Video: बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन और साउथ स्टार राम चरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दोनों सितारे को लेकर कमेंट कर रहे हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) 83 साल के हो गए हैं लेकिन अपनी अदाकारी से लोगों को लगातार एंटरटेन कर रहे हैं. वह ना सिर्फ फिल्मों के लिए काम करते हैं बल्कि छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी एक्टिव हैं. अमिताभ बच्चन इस उम्र में एक्टिंग के साथ ही अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान देते हैं. उनकी जबरदस्त फिटनेस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. अब अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह साउथ एक्टर राम चरण (Ram Charan) से मुलाकात नजर आ रहे हैं. दोनों स्टार्स का वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है और लोग बिग बी की जबरदस्त फिटनेस को देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन और राम चरण का वीडियो हुआ वायरल

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मानव मंगलानी ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इवेंट में पहुंचे अमिताभ बच्चन और राम चरण मुलाकात होती है. दोनों सितारे एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिलते हैं. अमिताभ बच्चन और राम चरण ने एक-दूसरे को गले से लगाया और कुछ देर बात की. इस वीडियो में इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी नजर आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन और राम चरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. अधिकतर यूजर्स ने बिग बी की फिटनेस को लेकर रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा है, 'अमित जी बहुत ज्यादा फिट दिख रहे हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्या एनर्जी है बच्चन साहब.' बताते चलें कि अमिाताभ बच्चन अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं.

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में पहुंचे कई सेलिब्रिटीज

गौरतलब है कि गुजरात के सूरत में होने वाली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) में अमिताभ बच्चन और राम चरण पहुंचे थे. इन दोनों स्टार्स के अलावा सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अर्पिता खान समेत तमाम सेलिब्रटीज पहुंचे हैं. आईएसपीएल से इन स्टार्स के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'वेट्टैयन' में नजर आए थे. अब वह साल 2026 में आने वाली फिल्म 'रामायण पार्ट 1' में काम करते दिखाई देंगे. वहीं, राम चरण पिछली बार साल 2025 में आई फिल्म 'गेम चेंजर' में दिखाई दिए थे. अब वह साल 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

