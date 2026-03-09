Amitabh Bachchan ने क्यों नहीं देखा टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल? जीत के बाद बिग बी ने खोला 'अनोखे टोटके' का राज!

T20 World Cup के फाइनल मैच पर क्रिकेट लवर्स से लेकर सेलेब्रिटीज तक की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने मैच नहीं देखा. हालांकि, अब बिग बी ने इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है, जो लोगों को थोड़ा हैरान कर सकता है.

Amitabh Bachchan: 8 मार्च 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup ) के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इस ऐतिहासिक जीत पर क्रिकेट लवर्स ही नहीं बल्कि सेलेब्स तक ने टीम इंडिया को बधाई दी और जमकर जीत का जश्न मनाया और कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर भारत को जीत की बधाई दी. वहीं इस बीच बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का भी एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि, उन्होंने टी-20 वर्ल्डकप 2026 (T20 World Cup) का फाइनल मैच क्यों नहीं देखा.

Bigg B ने क्यों नहीं देखा T20 का फाइनल?

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अक्सर अपने अजीबो-गरीब ट्वीट से चर्चा में बने रहते हैं. इसी बीच उन्होंने टी-20 वर्ल्डकप में भारत की जीत पर भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. बिग बी ने पोस्ट में टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कुछ ऐसा लिखा, जो उनके फैंस को हैरान कर गया. दरअसल, अमिताभ बच्चन ने टीम इंडिया की जीत के बाद की कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे, हो गया.' बिग बी के इस कैप्शन से साफ हो गया कि, उन्होंने मैच नहीं देखा है, लेकिन ये बात उनके फैंस को हैरान कर सकती हैं.

क्या बोले यूजर्स?

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Tweet) के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है, जहां कुछ फैंस ने ये कहा कि, सर अगर आप मैच देखते भी तो भी इंडिया मैच जीत जाता. तो वहीं कुछ ने एक्टर के कैप्शन पर चुटकी भी ली है. एक यूजर ने लिखा, 'ठीक किया जो आपने मैच नहीं देखा और हम जीत गए.' दूसरे ने लिखा, 'मतलब आप अपने को पनौती समझते हैं?' एक अन्य ने लिखा, 'अमित जी ने बोला: 'कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे...हो गया.' तो अब पूरा देश आपको बोल रहा है , सर आप अगल 10 साल तक टीवी ऑफ रखो हम हर ट्रॉफी जीत लेंगे.'

यूजर ने Bigg B को डे डाली ये सलाह

बिग बी के इस ट्वीट पर यूजर ने सलाह देते हुए कहा, 'प्लीज अभिषेक की फिल्में भी नहीं देखा कीजिए आप, कुछ तो रहम करो अभिषेक पर...लव यू सो मच' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर देखने को मिल रहे हैं.

आपको बता दें कि, टी-20 वर्ल्डकप में भारत की जीत पर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट शेयर किए हैं. सारा अली खान से लेकर सोनल चौहान और अजय देवगन तक ने टीम इंडिया की सराहना करते हुए भारत के नाम इस ट्रॉफी पर खुशी जाहिर की है.

