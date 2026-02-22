जलसा के बाहर अब नहीं दिखेगा अमिताभ बच्चन का जलवा, बिग बी ने अचानक रद्द किया 'संडे दर्शन', जानें क्या है असली वजह?

मुंबई के जुहू स्थित 'जलसा' के बाहर हर रविवार का नजारा किसी मेले जैसा होता है, जहां हजारों आंखें सिर्फ एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए खड़ी रहती हैं. पिछले चार दशकों से यह सिलसिला जारी था, लेकिन 22 फरवरी 2026 का यह रविवार बॉलीवुड के इतिहास में थोड़ा फीका रहा. हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने दशकों पुरानी इस जलसा परंपरा को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे उनके चाहने वालों में थोड़ी निराशा है. अमिताभ बच्चन और उनके फैंस के बीच का रिश्ता बहुत पुराना है. हर रविवार शाम को जलसा की बालकनी पर आना, हाथ हिलाकर अभिवादन करना और फैंस के प्यार को समेट लेना बिग बी की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था. वे अक्सर इस खास पल की तस्वीरें अपने ब्लॉग पर शेयर कर इसे एक धार्मिक अनुष्ठान नाम देते रहे हैं.
ब्लॉग के जरिए दी जानकारी
शनिवार की देर रात अमिताभ बच्चन ने अपने Tumblr ब्लॉग पर एक भावुक नोट शेयर कर इस रविवार के दर्शन को रद्द करने की सूचना दी. उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल और थकान की ओर इशारा करते हुए लिखा कि "काम पूरे जोश के साथ जारी है... लेकिन... एक लेकिन के साथ मेरा दिन खत्म होता है. रविवार की छुट्टी का आनंद लेने के लिए समय चाहिए. यहां रविवार तो है, पर अफसोस कि इस बार जलसा के गेट पर कोई रविवार नहीं होगा." बिग बी ने आगे अपने फैंस से एक खास अपील करते हुए कहा, "अपनी यात्रा की ऊर्जा बचाकर रखिए और हम जल्द ही मिलेंगे. तब तक के लिए, विचारों की शांति और चिंतन में समय बिताएं."
आराम की जरूरत या बढ़ता वर्कलोड?
हालांकि बिग बी ने किसी विशेष बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनके शब्दों से यह साफ झलक रहा है कि लगातार काम के दबाव के बाद 83 वर्ष की आयु में उन्हें रिकवरी और शांति के लिए कुछ वक्त चाहिए. उनके व्यस्त शेड्यूल और आगामी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग के चलते उन्होंने कुछ समय के लिए एकांत को प्राथमिकता दी है. यह पहली बार नहीं है जब किसी विशेष कारण से यह मुलाकात टली हो, लेकिन जब भी ऐसा होता है, तो मुंबई की उस सड़क पर खामोशी छा जाती है, जहां कभी 'अमिताभ-अमिताभ' के नारे गूंजते थे. फैंस अब अगले रविवार का इंतजार कर रहे हैं, जब एक्टर एक बार फिर अपनी बालकनी से हाथ लहराकर अपनी सलामती और प्यार का मैसेज देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates