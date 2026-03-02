'जलसा' को अलविदा कह रहे हैं Amitabh Bachchan? लिखा इमोशनल कर देने वाला पोस्ट, कहा- '30 साल से ज्यादा मुझे छत दी है'

Amitabh Bachchan अक्सर फैंस के साथ कुछ न कुछ साझा करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने घर 'जलसा' को लेकर कुछ ऐसा लिखा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

Amitabh Bachchan Post About Jalsa Bungalow: मुंबई की शोर-शराबे वाली गलियों के बीच जुहू के समंदर की लहरों के किनारे एक ऐसी छत है, जिसके दीदार के लिए दुनिया भर से लोग मीलों का सफर तय करके आते हैं. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के बंगले 'जलसा' (Jalsa) की, जो सिर्फ बिग बी (Big B) का आशियाना ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के संघर्ष और कामयाबी का जीता-जागता गवाह है. लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने एक लेटेस्ट ब्लॉग में 'जलसा' (Amitabh Bachchan Post About Jalsa) को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखीं, जिनसे उनके करोड़ों चाहने वालों को भावुक कर दिया है. साथ ही एक सवाल भी छोड़ दिया है.

'मुझे 30 साल से ज्यादा समय तक छत दी है'

दरअसल, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग ने लिखा, 'आपका प्यार, आशीर्वाद और अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल निकालकर मुझसे मिलने आना, मेरे लिए किसी ईश्वरीय एहसास से कम नहीं हैं. 'जलसा' मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं है, यह लाखों लोगों के आशीर्वाद का प्रतीक है. यही वो घर है, जिसने मुझे 30 साल से ज्यादा समय तक छत दी है. इसी घर में मेरे बच्चों का जन्म हुआ, यहीं मेरे बच्चे बड़े हुए और उनकी शादियां हुईं अब उनके बच्चे भी यहीं बड़े हो रहे हैं.'

Big B की पोस्ट ने फैंस के मन में खड़े किए सवाल

उन्होंने आगे लिखा, 'यह घर अपने और अपनों की खुशियों का गवाह है. यह हमारे जीने के तरीके से जुड़ा है. यह हर बीतते समय के साथ हमें साथ रहने, जश्न मनाने और जीवन का एहसास कराता रहता है.' जैसे ही बिग बी का ये पोस्ट फैंस के बीच आया वो सभी भावुक हो गए और एक सवाल उनके चाहने वालों के मन में सवाल कर गया कि क्या बिग बी 'जलसा' को अलविदा कह रहे हैं? हालांकि, अमिताभ बच्चन ने इसका कोई जिक्र नहीं किया बस ये उनके फैंस के कयास हैं.

इन मूवीज में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन

आपको बता दें कि, अमिताभ बच्चन इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. वो जल्द ही फिल्म 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग हैदराबाद में चल रही है. मालूम हो कि, इसके पहले पार्ट ने दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की थी और कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. वहीं 'कल्कि पार्ट 2' के अलावा वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, सेक्शन 84, द इंटर्न और आंखें 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

