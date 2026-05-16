बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन के बेटे ने Dhurandhar के लिया दिया था ऑडिशन, मेकर्स ने इसलिए किया रिजेक्ट

Actor Auditioned For Dhurandhar But Rejected: एक दिवंगत अभिनेता के बेटे ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन वह रिजेक्ट हो गया था. इस एक्टर ने इस बात का खुद खुलासा किया है.

फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की.

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' (Dhurandhar) बीते साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म 'धुरंधर' में एक से बढ़कर एक सितारे नजर आए और अपनी अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा. फिल्म 'शोले' के गब्बर यानी दिवंगत अभिनेता अमजद खान के बेटे और एक्टर शादाब खान (Shadaab Khan) ने 'धुरंधर' के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन वह कुछ कारण से रिजेक्ट हो गए थे. इस फिल्म में एक बड़े रोल के लिए शादाब खान ने ऑडिशन दिया था. आइए जानते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या बताया है.

शादाब खान ने फिल्म 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन

एक्टर शादाब खान ने हाल ही में विकी लालवानी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया, 'मैंने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के बहुत ही बड़े रोल के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन मैंने इस रोल में फिजिकली फिट नहीं हुआ और ये मूवी उनके हाथ से निकल गई. मुझे मुकेश छाबड़ा की कंपनी से फिल्म के एक जबरदस्त रोल के लिए फोन आया था. मैंने ऑडिशन दिया जो बहुत अच्छा रहा लेकिन बाद में मुझे इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया. मेरी फिजकैलिटी उस रोल के हिसाब से नहीं थी. वो रोल किसी दूसरे एक्टर को दे दिया गया था. उन्होंने ने फिल्म धुरंधर के उस रोल के बारे में बताने से मना कर दिया.'

शादाब खान ने फिल्म 'शोले' को लेकर की बात

शादाब खान ने अपने पिता अमजद खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' को लेकर बात की. उनसे सवाल किया गया कि फिल्म 'शोले' इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है. इस पर उन्होंने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि शोले इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है. उस समय की बड़ी कमर्शियल हिट थी. इसके साथ ही पॉपुलर कल्चर की एक बड़ी फिल्म थी. आज के समय में बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन रही हैं और ये हजारों करोड़ रुपये कमा रही हैं. इसका पूरा क्रेडिट फिल्म मेकर्स को जाता है लेकिन शोले अब भी आइकॉनिक है. क्योंकि वो पिछले 50 साल से उस जगह पर बनी हुई है. फिल्म शोले की पॉपुलैरिटी बॉक्स ऑफिस नंबर से ऊपर है. अगर कोई फिल्म 50 साल तक इस तरह से सेलिब्रेट और याद की जा सकती है तो ऐसी फिल्मों की तुलना की जा सकती है. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. धुरंधर काफी अच्छी फिल्म है. लेकिन फिल्म शोले से इसकी तुलना करना गलत है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.